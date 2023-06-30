إقبال كثيف على شواطئ الإسماعيلية في إجازة عيد الأضحى

شهدت شواطئ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، مع استمرار رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى في قطاعات المحافظة كافة.

وشهدت أندية وشواطئ مدينة الإسماعيلية، إقبال المواطنين من أهالى محافظات الشرقية والقليوبية والقاهرة والجيزة، على أندية الفيروز والملاحة والشبان المسلمين والتعاون، بعد تطويرها ورفع كفائتها بشكل كامل.

وقال محمد القماش مدير منتجع وشاطئ الفيروز الحكومي في الإسماعيلية أنه تم الاستعداد لاستقبال عيد الاضحي المبارك ورفع كفائة الشاطئ وتطهيره بالكامل، الي جانب رفع كفاءة الشاليهات والحمامات بالكامل والبلدورات وزيادة عدد الكراسي والشماسي في النادي وزيادة المناطق الخضراء المنزرعة بالنجيل الطبيعي.

إقبال علي شواطئ فايد في الإسماعيلية

وشهدت قرى وشواطئ مدينة فايد في الإسماعيلية، إقبال كبيرا، بالتزامن مع رفع كفاءة الشواطئ بالكامل، استعدادا لاستقبال العيد.

وقال محمد حسن، أحد المسؤولين عن شاطئ مدينة فايد بالإسماعيلية، إن المحافظة وجهت برفع كفاءة الأندية والشواطئ، استعدادا لفصل الصيف، وأيضا لإجازة عيد الاضحي المبارك.

وقال «حسن» إنه جرى زيادة عدد الكراسي والشماسي، وعمل مظلات لتأمين المواطنين من ارتفاع درجة الحرارة، خاصة في أوقات الظهيرة، وصيانة الشاليهات والغرف المختلفة الموجودة في بعض الأندية الحكومية، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.

رفع الطوارئ وزيادة عدد المنقذين

وشهدت الأندية والشواطئ في الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وزيادة عدد المنقذين على الشواطئ، للتدخل العاجل حال وجود أي طارئ خلال أيام العيد.

وشهدت محافظة الإسماعيلية انتشار سيارات الإسعاف أمام الأندية المختلفة والشواطئ والشوارع الرئيسية والميادين، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى.