إصابة أب وطفله في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالفيوم

أصيب أب وطفله، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ظهر اليوم الجمعة، وذلك أثناء عودتهما من قضاء إجازة العيد في أحد محافظات الصعيد، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، بينما توقف المارة لمساعدة المصابين وقاموا بتعديل وضعية السيارة بعد انقلابها.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بعد مدخل جرزا بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ووجود أب وطفله مصابين.

إصابة أب وطفله بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الغربي اليوم أسفر عن إصابة أب وطفله، وهما محمد أحمد السيد، 35 سنة، وطفله يوسف، 3 سنوات، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل مصابي حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اليوم إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصاباتهما.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.