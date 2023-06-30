«تموين الإسكندرية» تشن حملة على المخابز ثالث أيام العيد وتحرر 15 محضرا

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة على المخابز والأسواق، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، شملت معظم مناطق المحافظة، وأسفرت عن ضبط عدد من المخابز، وتحرير 15 محضر مخالفة لها.

الحملات طوال أيام العيد

من جهته، قال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن العمل مستمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع زيادة تكثيف الحملات بالمناطق والأحياء المختلفة على مستوى الإسكندرية، لضبط المخالفين والمتلاعبين بمقدرات الشعب، مؤكدا أنه «لن نتهاون لحظة في حق المواطن المصري، ونبذل قصارى جهدنا للعمل على الحد من المخالفات، ويجرى تغليظ العقوبات لمن تتكرر مخالفته، حتى لا يكرر المخالفة مرة ثالثة».

وأوضح «سعد الله»، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية تموين الإسكندرية، لمتابعة غرف العمليات الفرعية في الإدارات التموينية.

ضبط 15 مخبز مخالف

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر لعدد من المخابز البلدية المدعمة، وقد رصدت غرفة العمليات الرئيسية، والتي يشرف عليها جمال عمار، وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، من خلال التقارير الواردة من حملات إدارة الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب، وكذلك إدارة التجارة الداخلية، وجرى تحرير المحاضر الآتية:

- تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لمخبز بلدى لبيعه خبز خارج منظومة التموين.

- تحرير 4 محاضر توقف لمخابز بلدية بدون إذن مسبق من التموين.

- تحرير 4 محاضر لمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

- تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية لعدم نظافة أدوات العجين.

- تحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز

- تحرير محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

- تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق.

كذلك جرى المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، وجرى التأكد من سير العمل دون أي مشكلات تذكر.