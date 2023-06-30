انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بمواني البحر الأحمر

تابع اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، العمل بالمواني، مشددا على انتظام العمل بالمواني وتشديد الإجراءات الأمنية بمواني الهيئة، بالتنسيق مع شرطة التأمين، لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا على الركاب.

إجمالي عدد السفن المتواجدة

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن، وتم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و85 شاحنة و450 سيارة، وشملت حركة الواردات 1200 طن بضائع، 45 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 600 طن بضائع، 40 شاحنة و6 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا بالأمس السفينة FARAH1 وعلى متنها 1300 رأس عجول حية بوزن 400 طن قادمة من جيبوتي لصالح هيئة السلع التموينية، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات، نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

حركة الصادرات والواردات

كما شهد ميناء نويبع تداول 600 طن بضائع و65 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، ينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Sea wave1، وعلى متنهم 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة وتغادر السفينة النوى إكسبريس، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 150 راكبا بموانيها.