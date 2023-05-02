«موانئ البحر الأحمر»: وصول 32 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا قادمة من أستراليا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، بلغ 12 سفينة، وتم تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 690 شاحنة، و83 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 37 ألف طن بضائع، و444 شاحنة، و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع، 246 شاحنة و28 سيارة .

32 ألف طن الومنيوم قادمة من أستراليا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة Lanna naree، وعلى متنها 32 ألف طن الومنيوم قادمة من أستراليا والسفينة بوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينتين Achille ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع، و241 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آيلة وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب في موانيها .