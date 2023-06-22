هيئة موانئ البحر الأحمر: تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 788 شاحنة و200 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 392 شاحنة و185 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 396 شاحنة و 15 سيارة.

تغادر ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن

وتغادر ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية، أمل، وبوسيدون اكسبريس .

تداول 1600 طن بضائع بميناء نويبع

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و 214 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2323 راكبا بموانيها.