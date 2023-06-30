موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر يوليو 2023.. 5.2 مليون أسرة مستفيدة

يبدأ غدا شهر يوليو، لذا ينتظر المستفيدون من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موعد صرف تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023، وذلك لـ 5.2 مليون أسرة، أي بإجمالي 22 مليون مواطن، تزامنا مع نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأحد المقبل للعاملين بالقطاع الحكومي، ويوم الإثنين للعاملين بالقطاع الخاص.

موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر يوليو 2023

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، الموعد المحدد لصرف الدعم النقدي يكون في منتصف كل شهر، أي أن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023 سيكون يوم 15 يوليو 2023.

كما أن قيمة صرف برنامج «تكافل وكرامة» لشهر يوليو، سيطبق عليها الزيادة الجديدة بنسبة 25%، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشهر الرابع على التوالي، وذلك منذ أبريل الماضي، لجميع المستحقين.

250 منحة دراسية مجانية للأسر بالتعاون مع عدد من الجامعات

ويعد برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذى أطلقه الرئيس عام 2015، اللبنة الأولى لقيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، وأسست هذه المبادرة لنظام جديد يعتمد على قاعدة بيانات مميكنة بشكل كامل، وساهم في نمو حجم الدعم ووصوله إلى مستحقيه، وليس برنامجًا للدعم النقدي فقط.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يقدم أيضا فرصًا تعليمية واجتماعية ويوفر فرص عمل، فهناك 250 منحة دراسية مجانية للأسر بالتعاون مع عدد من الجامعات الكبرى، كما أن هناك 22 مليون شخص فى السنوات السبع الأخيرة يستفيدون من أنشطته، وامتدت لتغطى 14.3 مليون فرد بتكلفة 25 مليار جنيه.