الكليات المتاحة لطلاب «تكافل وكرامة» ضمن «المنحة الدراسية» في 3 جامعات

تعد جامعات «الإسكندرية، أسيوط، أسوان»، من الجامعات التي تتيح «منحة دراسية» لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي يقدمه «برنامج المنح الجامعية»، و«برنامج رواد وعلماء مصر»، المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تنفذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وحددت جامعات «الإسكندرية، أسيوط، أسوان»، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، الكليات المتاحة داخل كل جامعة منهم ضمن المنحة الدراسية لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الكليات المتاحة لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ضمن المنحة الدراسية بجامعات الإسكندرية، وأسيوط، وأسوان، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

*جامعة الإسكندرية

- كلية الهندسة.

- هندسة الحاسبات والاتصالات.

*جامعة أسيوط

- كلية الهندسة.

- هندسة الميكاترونيكيس والروبوتات.

- هندسة التشييد وإدارة المشروعات.

- الهندسة الطبية الحيوية.

- هندسة التصميم الداخلي المعماري.

*جامعة أسوان

- كلية العلوم.

- الجيولوجيا.

التفاصيل الخاصة بالمنحة الجامعية للطلاب المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

يذكر أنّ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قد أوضحت عبر الموقع الرسمي الإلكتروني، لوزارة التضامن الاجتماعي، جميع التفاصيل الخاصة بالمنحة الجامعية للطلاب أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، ومنها إمكانية قبول المنحة الدراسية، الطلاب الذين جرى قبولهم في غير الجامعات المشاركة، إذ يمكن للطلاب التحويل لإحدى الجامعات المشاركة طبقًا لنتائج توزيع الطلاب في التخصصات والكليات والجامعات بالمنحة.