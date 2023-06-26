موعد صرف دعم «تكافل وكرامة» للمستحقين.. زيادة 25% لـ22 مليون مواطن

مع نهاية شهر يونيو الجاري، وقرب بداية شهر يوليو ينتظر المستفيدون من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موعد صرف الدعم الشهري، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيو، والتي تستمر إجازته حتى يوم الأحد المقبل للعاملين بالقطاع الحكومي، وحتى يوم الإثنين للعاملين بالقطاع الخاص.

عدد المستفيدين من «تكافل وكرامة»، 5.2 مليون أسرة

ووفقا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعى، يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، 5.2 مليون أسرة، أي 22 مليون مواطن، كما أن الموعد المحدد لصرف الدعم النقدي يكون في منتصف كل شهر، أي أن موعد صرف تكافل وكرامة يوليو 2023 سيكون يوم 15 يوليو 2023.

كما أن قيمة صرف برنامج «تكافل وكرامة» لشهر يوليو، سيطبق عليها الزيادة الجديدة بنسبة 25%، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشهر الرابع على التوالي، وذلك منذ أبريل الماضي، لجميع المستحقين.

توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، في تقرير لها، أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، ما بين 60% مستفيدين من برنامج «تكافل»، و40% مستفيدين من برنامج «كرامة»، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 3 ملايين مستفيد بإجمالي تكلفة بلغت 56.660 مليار جنيه.