هيئة الدواء تحدد قائمة أدوية تؤدي إلى تساقط الشعر

أصدرت هيئة الدواء تقريرا رسميا بشأن الأدوية التي تؤدي إلى تساقط الشعر، أبرزها أدوية ضغط الدم، وأدوية النقرس، والجرعات العالية من فيتامين «أ»، وتشمل الأدوية التي تحتوي على المواد السامة التي تؤثر على الخلايا مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي​.

هل يؤثر النظام الغذائي على تساقط الشعر؟​

أوضحت هيئة الدواء، أن هناك بعض النظم الغذائي التي يتبعها البعض إلى تساقط الشعر، حيث أن التنحيف الشديد له علاقة بفقدان الوزن الزائد، لذلك على المواطنين ضرورة الحفاظ على نظام صحي ومتكامل.

علامات وأعراض تساقط الشعر

وحددت هيئة الدواء علامات وأعراض تساقط الشعر، منها رؤية جلد فروة الرأس أو انخفاض كثافة الشعر وحجمه، ورؤية بقع ملحوظة من الشعر الرقيق أو المفقود «بقع صلعاء» خاصة في ذلك الجزء العلوي من الرأس.

ورشة عمل للتعريف بممثلي الشركات لتسجيل المستلزمات الطبية

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن الإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية غير الحاصلة على شهادات جودة.

وأشارت هيئة الدواء، إلى أن ورشة العمل تهدف إلى تعريف ممثلي الشركات على الإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية الصنع غير الحاصلة على شهادات جودة، مع تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة وتوضيح كيفية تجنبها.

ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، موضحة أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات ومصانع المستلزمات المحلية والأدوية.