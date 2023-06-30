حسام بدراوي: ثورة 30 يونيو مثلت وجهًا حضاريًا للشعب المصري

أكد الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، أن ثورة الثلاثين من يونيو مثلت وجهًا حضاريًا للشعب المصري لرفض الحكم تحت عباءة الدين وأول ثورة مصرية محددة الموعد.

وقال الدكتور حسام بدراوي في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه قبل اندلاع الثورة بعدة أشهر شهدنا بالشارع المصري مراهنة جمع طوائف الشعب على نجاحها؛ وذلك إيمانا ويقينا منهم في نجاح تظاهراتهم في إحداث التغيير والتخلص من حكم جماعة الإخوان، وتوجيه شراع سفينة الوطن نحو الطريق الذي يحقق أمال وطموحات أبناء الشعب.

أبرز الأخطاء التي ارتكبتها جماعة الإخوان

وبسؤاله عن أبرز الأخطاء التي ارتكبتها جماعة الإخوان خلال فترة حكمها، أضاف المفكر السياسي: «جماعة الإخوان ارتكبت كثير من الأخطاء خلال فترة حكمهم، أبرزها إقصاء جميع القوى الوطنية من المشاركة في الحكم واتباعهم سياسة أحادية الفكر من خلال محاولتهم لأخونة مؤسسات الدولة بتعيين أعضاء الجماعة في كل المؤسسات دون النظر إلى مؤهلاتهم القيادية أو الوظيفية».

وتابع المفكر: «إضافة إلى محاولتهم المستمرة لطمس الهوية المصرية الراسخة في نفوس المصريين بطبيعة فطرية منذ آلاف السنوات من خلال أفكارهم الهدامة التي كانوا يبثونها في كافة وسائل الإعلام الخاصة بهم وبين الموطنين في الشوارع»، مؤكدا ان تلك التصرفات جميعها لم يقبل بها الشعب المصري إلى أن قرر أن ينتفض بثورته ضدهم.