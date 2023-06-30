رئيس حزب الكرامة الشرفي: 30 يونيو جسدت مطلبا وطنيا لتحرير البلاد من الإرهاب

قال المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، إن ثورة الثلاثين من يونيو 2013 كانت ضرورة ملحة ومطلب وطني لتحرير البلاد من حكم الجماعة التي عاثت في الأرض فسادا.

ثورة 30 يونيو

وأوضح محمد سامي في تصريحاته لـ«الوطن»، أن تنظيم الإخوان اتخذ الدين شعار للاستحواذ على السطلة وتنفيذ مخططات شيطانية مدعومة من الخارج على أرض البلاد ذلك الأمر الذي لم يرض به الشعب المصري الذي قرر أن يفجر ثورته ليسطر نقطة فارقة في تاريخ مصر مخلدا لحمة أبنائه.

حزب الكرامة

وبسؤاله عن أبرز الأخطاء التي ارتكبتها جماعة الإخوان خلال فترة حكمها، قال الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، إن تنظيم الإخوان ارتكب أخطاءً كارثية طيلة عام حكمهم الأسود على البلاد ومن بينها محاولة الأخونة لكافة لمؤسسات الدولة من خلال تعيين أعضاء الجماعة على قمة المؤسسات الحكومية لتكون خاضعة لمخططاتهم ومؤامراتهم دون النظر لمؤهلاتهم القيادية أو خبراتهم وضرب مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية عرض الحائط والتي كانت على رأس مطالب أحداث 25 يناير.