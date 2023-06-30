إجراء 3000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي بالدقهلية في العيد

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى أثناء ‘إجازة عيد الأضحى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية كافة لجميع المواطنين.

وشدد «مكين» على أن وحدات الغسيل الكلوى على مستوى محافظة الدقهلية، تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة العيد، لافتاً إلى تواجد كل الأطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات.

3000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال العيد

وبحسب البيان، أوضح الدكتور أحمد البيلي، مدير إدارة الكلي، أنه أجريت نحو 3000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي، خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه سيجرى خلال هذا الأسبوع نحو 8000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال عيد الاضحى المبارك، لعدد 2800 مريضا بـ30 وحدة غسيل تابعة لمديرية الصحة، فضلاً عن توفير كل المستلزمات اللازمة لإجراء تلك الجلسات، ومتابعة المرضى ورعايتهم على نحو فائق.

تفقد وحدات الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى

وانتقل وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لوحدات الغسيل الكلوي، وتفقد المراكز الصحية للاطمئنان على انتظام سير العمل في محافظة الدقهلية، وتوافر المستلزمات، والتزام جميع الفرق الطبية بأماكن عملهم خلال أيام عيد الاضحى المبارك، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى، أثناء إجازة عيد الأضحى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية كافة لجميع المواطنين.