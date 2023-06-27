تعرف على أماكن حملة 100 يوم صحة في الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لـ«الوطن»، عن قيام المديرية بتدشين حملة 100 يوم صحة داخل الإدارات الصحية التابعة للمديرية، إذ جاءت الحملة للكشف على المواطنين في مختلف المجالات، وتوفير اللازم لعلاجهم.

حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

وأضاف أن حملة 100 يوم صحة جاءت شاملة لـ13 مبادرة صحية سابقة وفقا لحملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

أماكن حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

وأضاف أن حملة 100 يوم صحة بالدقهلية توجد داخل الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية منها:

-الادارة الصحية بالمنصورة

- الإدارة الصحية بالسنبلاوين

- الادارة الصحية بميت غمر

- الإدارة الصحية بأجا

- الإدارة الصحية ببلقاس

- الإدارة الصحية بشربين

- الإدارة الصحية بدكرنس

- الإدارة الصحية ببني عبيد

- الإدارة الصحية بمنية النصر

- الإدارة الصحية بالمطرية

- الإدارة الصحية بميت سلسيل

- الإدارة الصحية بالحمالية.

وأشار إلى أنه يوجد سيارات متنقلة للحملة داخل مختلف المراكز والقري والعزب الخاصة بالمحافظة من أجل المرور علي كل أركان المحافظة وتغطية أكبر قدر ممكن من المحافظة.

الهدف من حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

وأوضح أن الهدف من الحملة هو تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين، وتوعيتهم سواء للمرأة أو الطفل أو الأسرة بشكل كامل، وعمل اللازم، وتحويل الحالات الطارئة للمستشفيات التابعة لهم من خلال تقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمات صحية وصحة إنجابية وتوعية وصحة وتنظيم الأسرة من خلال قطاع السكان في كل المحافظات خلال الـ 100 يوم الحالية بداية من اليوم وحتى أكتوبر.