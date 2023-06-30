عاجل.. نقابة الموسيقيين تنعي شقيقة المطرب حلمي عبدالباقي

غيب الموت شقيقة المطرب حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، اليوم الجمعة، وفقاً لما أعلنته النقابة في بيان رسمي قبل قليل.

ونعت نقابة الموسيقيين شقيقة الفنان حلمي عبدالباقي في بيانها، قائلةً: «عزاء واجب.. تنعي نقابة المهن الموسيقية، نقيباً وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها، شقيقة زميلنا وأخينا الفنان حلمي عبدالباقي، للفقيدة الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان».

علاء عامر ينعي شقيقة حلمي عبدالباقي

وحرص علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، على تقديم العزاء للفنان حلمي عبدالباقي في وفاة شقيقته، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «خالص العزاء والمواساة للفنان والصديق حلمي عبدالباقي في وفاة شقيقته، تغمدها الله بمغفرته وأسكنها واسع رحمته، ونشاطركم والأسرة الأحزان، ألهمكم الله الصبر والسلوان».