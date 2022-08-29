حلمي عبدالباقي: تفاجأت بدعم الكثيرين لي وقت مرضي.. الحمدلله على حب الناس

أكّد الفنان الكبير حلمي عبدالباقي، أنَّه تعرض لوعكة صحية وأجرى عملية جراحية قبل فترة ولم يخبر أي شخص بها وفي اليوم التالي وجد أحد الأصدقاء نشر تدوينة للدعاء له، ومن حينها اقشعر جسده من كمية الرسائل والاتصالات التي أتت إليه للاطمئنان على صحته.

أضاف «عبدالباقي» خلال حواره إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC» أنَّه يحمد الله تعالى على حب الناس له، ويسعده أن يكون في المنطقة التي يحبه فيها الناس لشخصه وليس لفنه، متابعًا أن حالته الصحية حاليًا مستقرة.

وتابع أنَّه على اتصال مع المطرب فارس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر ومحمد فؤاد وهي مجموعة يصعب تكرارها بسبب الألفة والحب بينهم والذكريات التي جمعتهم، مشيرًا إلى أنَّ الفن حاليًا أصبح «زحمة» والكل مشغول ولم يعد الترابط والتواصل مثل السابق وذلك لأن السوشيال ميديا دمرت أشياء عديدة ومنها العلاقات الإنسانية الودية.

لفت حلمي عبدالباقي إلى أنَّ الألوان الفنية حاليًا «داخلة في بعضها» ولم تعد مفهومة، وكلمة «تريند» جعلت هناك حالة جنان لدى الناس ولم يعد مهمًا المنتج بل التريند هو الأهم وهو أمر محزن، متابعًا أن «المحترم تحترمه الناس وهو على مدار سنينه لم يقدم أغنية بها لفظ خادش أو صورة تنافي الأدب».

شدد على أنَّ البعض يتجه الآن للأفعال الشاذة ليصبحوا ضمن التريند، على الرغم من أن هناك أشخاص آخرين مبدعين ويقدمون أعمالًا تستحق الإشادة والثناء.

«من مصر» يُذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 11 مساءً.