حلمي عبدالباقي: «مصر مليانة مواهب.. وكلام المهرجانات يدخلك البوكس على طول»

كشف الفنان حلمي عبدالباقي، عن أحدث أعماله الفنية المقبلة، قائلا إنه يحب أن يتعامل مع الشباب، «الواتس آب بتاعي عليه كمية أغاني ملهاش حدود، وبسمع كل أغاني الشباب اللي بتجيلي، مصر مليانة ملحنين ومغنيين ومؤلفين وموسيقيين جدا محتاجين دعم، وده كان نفسي يتعمل في النقابة نروح كل المحافظات ونكتشف المواهب ونشتغل عليها ونكمل».

كلام المهرجانات يدخلك البوكس

وأضاف حلمي عبدالباقي خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الألفاظ المستخدمة في أغاني المهرجانات الفترة الماضية «صعبة جدا» على مسامع الجمهور خاصة الأطفال والسيدات، وحاليا جرى تقنين مثل هذه الألفاظ، «كلام يدخلك البوكس على طول».

وأكد أن الاعتراض على أغاني المهرجانات ليست بسبب أشخاص ولكن الغرض هو الارتقاء بالذوق العام وتصدير صورة طيبة لمصر في الخارج، متابعا: «مش بصفتي نقابي أو فنان ولكن بصفتي إنسان مصري بحب مصر جدا وصورتها تبقى زي ما هي وميتسحبش البساط من تحتها، مصر منارة الفن على مدار التاريخ».

وتابع: «بناشد مطربي التسعينات والتمانينات يرجعوا يشتغلوا على نفسهم تاني، ناس كتير حابة تسمع فن كويس وأغاني كويسة وكلام تعيش معاها، وأنا بعمل كدة فيه غنوة شغال فيها دلوقتي هتبقى حاجة كويسة».

انفعاله على نجوم الفلاشات

وعن سبب انفعاله على مطربي الفلاشات، قال إنه يشعر بالضيق بسبب هذا السلوك، متابعا: «بيلعبوا لسانهم ومفيش أي تجويد، لو أنت راجل بتغني ما تغني بفرقتك، من أهم أعمالي النقابية إني أشغل الموسيقيين بعد فترة كورونا».

وأوضح أن أخلاق الفنان ترفعه إلى سابع سماء أو تسقطه نحو سابع أرض، «المسرح له قدسية معينة لازم تحترم الجمهور اللي بيغني معاك، الأخلاقيات هي الحد الفيصل في الموضوع».