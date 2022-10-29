حلمي عبدالباقي يعيد توزيع أغنية «وداع» بعد 31 عاما من طرحها

كشف الفنان حلمي عبدالباقي عن استعداده لطرح أغنية «وداع» التي سبق وغناها في فيلم «زمن الجدعان»، عام 1991 بتوزيع جديد خلال 48 ساعة.

وقال حلمي عبدالباقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يطرح الأغنية على جميع المنصات التي تحمل اسمه بمواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا في فترة التسعينيات.

إعادة توزيع أغنية يعني خلاص

وأوضح أنه يتبع نهج إعادة توزيع أغنياته القديمة منذ فترة؛ إذ سبق وطرح أغنية «يعني خلاص»، التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها وعند إعادة توزيعها، لافتا إلى أنه شعر بتشوق الجمهور لأغاني التسعينيات خلال حفله الأخير بساقية الصاوي الذي أحياه قبل أشهر عدة.

حضور حلمي عبد الباقي اجتماع مصطفى كامل

وفي سياق مختلف، حرص حلمي عبد الباقي على حضور الاجتماع الذي عقده المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قبل أيام، داخل مقر النقابة بشأن وضع ضوابط جديدة لمطربي المهرجانات، وأعلن كامل تأسيس شعبة الأداء الصوتي لهؤلاء المطربين الذين وقعوا على إقرارات يتعهدون فيها بتقديم أغنيات تخلو من الإسفاف والابتذال، والغناء بفرقة موسيقية لا تقل عن 12 شخصا من أعضاء النقابة.