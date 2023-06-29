«مستقبل وطن» بالأقصر: توزيع 4 آلاف كرتونة ولحوم الخير على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية ولحوم الخير على الأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة احتفالات 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك.

توزيع كراتين المواد الغذائية

أضاف، أن أمانة الحزب بدأت توزيع كراتين المواد الغذائية، على الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجاً بالأقصر، مشيرا إلى أنه جرى وضع خطة للتوزيع في مختلف المناطق بالتنسيق مع أمانات البندر والمراكز، وأمناء الأمانات النوعية بالحزب يتم التوزيع طبقا للخطة التي تم وضعها لتغطية المناطق الأكثر احتياجا مع حصر ومراجعة كافة بيانات الأسر الأولى بالرعاية، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين.

توجيهات الرئيس السيسي

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، لذلك نظم حزب مستقبل وطن، قوافل ضخمة لتقديم المواد الغذائية الأساسية واللحوم، للأسر المستحقة في جميع محافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة الأقصر.