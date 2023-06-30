إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القنطرة شرق»

أصيب 5 أشخاص، ظهر اليوم الجمعة، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية - القنطرة شرق»، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى القنطرة شرق، لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت قوات الشرطة لمكان الحادث.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة على طريق «القنطرة - العريش»، قرب منطقة الصوامع، نتيجة خلل في أحد إطارات السيارة رقم «38470 ط أ ع».

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت جميع المصابين إلى مستشفي القنطرة شرق، فيما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وحررت محضرا بالواقعة.

وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن إصابة كل من: هنا شادي عادل، 15 سنة، وروحية أمين جبريل، 70 سنة، وشيرين حسين آدم، 40 سنة، ونور شادي عادل، 15 سنة، ويوسف شادي عادل، 12 سنة.