إقبال كبير على مراكز الشباب بالسويس في ثالث أيام مبادرة «العيد أحلى»

شهدت مراكز شباب محافظة السويس إقبالا من المواطنين للمشاركة في مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، حيث شهدت مراكز شباب كبريت الخواطرة وفيصل وكبريت المفارق وأحمد عبده والتوفيق والجبلايات، حفلات مسائية وصباحية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

تنورة ورسم علي الوجوه

وأقيمت فعاليات مبادرة العيد أحلى بمركز شباب كبريت الخواطرة التابع لإدارة حي الجناين بمحافظة السويس، ومركز شباب فيصل بحي فيصل ومراكز شباب كبريت المفارق والجناين والتوفيق التابع لإدارة عتاقة وأحمد عبده التابع لحي الأربعين، وتضمنت عروض التنورة وتوزيع الهدايا على الأطفال ورسم على الوجوه، وكذلك تتضمنت فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي للمواطنين من جميع الفئات، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز لهم.

استقبال المواطنين بمراكز الشباب خلال العيد

وقال عادل الشيمي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، في بيان، إن جميع مراكز الشباب بالمحافظة على استعداد لاستقبال المواطنين طوال أيام العيد وإتاحة جميع الإمكانيات وتوفير كافة الخدمات للرواد لممارسة مختلف الأنشطة من أجل إدخال البهجة والسرور على المواطنين، موضحا دور القائمين على العمل داخل مراكز الشباب، كما شدد على ضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات المنفذة بمراكز الشباب طوال أيام العيد.

ويأتي تنفيذ المبادرة برعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورعاية وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.