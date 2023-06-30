حالة حزن ممزوجة بالفرح في البحيرة بعد وفاة الحاجة أميمة والمهندس علاء على جبل عرفات

يعيش أهالي قريتي كفر زيادة والطود، التابعين لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مشاعر مختلطة عقب تلقي نبأ وفاة الحاجة أميمة عبد السلام علام، التي توفاها الله على جبل عرفات، أثناء مناسك الحج مع زوجها، كما توفى أيضا المهندس علاء ثابت الديب في المكان ذاته، وجرى أداء صلاة الجنازة عليهما بالحرم المكي، ودفنا بمكة المكرمة.

وفاة الحاجة أميمة أثناء أداء مناسك الحج

وتعيش أسرة الحاجة أميمة وأهالي قريتها كفر زيادة، حالة من الحزن الممزوج بالفرح، نظرا لأنها لقيت ربها ساجدة على جبل عرفات، كما عرفت بين أهالي قريتها بأنها سيدة مكافحة وتتمتع بسيرة طيبة حسنة، وتشارك في أعمال الخير كافة.

ويروي زوجها يوسف عبد الخالق خليل، والذي كان يؤدي مناسك الحج معها، خلال حديثه معه «الوطن»، أنها أصيبت بحالة إغماء على جبل عرفات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وجرى نقلها إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف، وتوفاها الله بعد مرور نحو نصف ساعة، مؤكدا أنها كانت تمتع بصحة جيدة.

الحاجة أميمة كانت تتمنى حسن الخاتمة

وأضاف زوج الحاجة أميمة، أنها لم تعان من أمراض تذكر، وكانت تشارك دائما في أعمال الخير، ولم يكن بينها وبين أي أحد عداوة أو بغضاء، موضحا: «كانت دايما تسعى لفعل الخير ومشاركة أهالي القرية وجعهم وفرحهم».

وتابع: «كانت لتتمنى أن تؤدي فريضة الحج، وتتمنى حسن الخاتمة دايما، ربنا استجاب لها وتوفاها على جبل عرفات أثناء مناسك الحج»، مشيرا إلى أنها كانت تشعر بقرب رحيلها، وعدم عودتها إلى المنزل مرة أخرى .

واختتم الزوج حديثه مع «الوطن»، قائلا: «دفنتها في بمكة المكرمة بعد أداء صلاة الجنازة عليها فجر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بالحرم المكي، ربنا يجعلها من أهل الجنة ماتت موته الكل يتمناها».