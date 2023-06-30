نقل سينما الشعب ببورسعيد إلى القاهرة بسبب ضعف الإيراد.. بيع 22 تذكرة فقط في يومين

قرر الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمدير التنفيذي لسينما الشعب، نقل سينما الشعب ببورسعيد إلى مقر قصر السينما بالقاهرة، ذلك بعد زيارة مفاجئة إلى بورسعيد لبحث أسباب ضعف الإيراد في أول وثاني أيام العيد، إذ لم تتجاوز مبيعات التذاكر الـ22 تذكرة.

زيارة مفاجئة لبورسعيد

وأشار بيان الثقافة السينمائية، إلى أنه من خلال الزيارة المفاجئة تم اكتشاف أن يافطة السينما ملقاة على الأرض بحوش القصر والدعاية الخاصة بالفيلم غير مغلقة هذا، فضلا عن عدم تواجد طاقم العمل بالسينما.

رفع مذكرة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

على الفور رفع المدير التنفيذي مذكرة بالموقف مدعمة بالصور لهشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي بدوره أحال الأمر للشئون القانونية للتحقيق الفوري لمعرفة أسباب الإهمال، كما رفع المدير التنفيذي لسينما الشعب مذكرة للعرض علي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.