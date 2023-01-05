الفنان تامر عبد المنعم: مشروع «السينما بالجامعات» يستهدف صقل مواهب الشباب

أعلنت وزارة الثقافة إطلاق مشروع «السينما بالجامعات»، خلال شهري يناير الحالي وفبراير المُقبل، داخل 4 جامعات مصرية هي «عين شمس وبني سويف وأسيوط وحلوان‏»، بالتعاون والتنسيق ‏مع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة ‏السينمائية ‏والمشرف على المشروع، في بيان، إن هذا المشروع يُمثل إضافة ‏قوية لما تقوم به وزارة الثقافة، لتعظيم دور السينما كقوة ناعمة ‏فاعلة في بناء المجتمعات.

‏شهادة معتمدة في نهاية «السينما بالجامعات»

وأضاف أنه يجري التنسيق الكامل مع ‏الجامعات ‏التي تقرر انطلاق المشروع بها، بحيث تتولى هذه ‏الجامعات من ‏خلال إداراتها المختصة، الإعلان عن المشروع ‏وشروط الالتحاق ‏والتقدم له، مضيفا أنه في نهاية الدورة سيحصل ‏الطلاب المتدربون على ‏شهادة معتمدة من وزارة الثقافة.‏

جدير بالذكر، أن المحاضرات النوعية السينمائية لطلاب ‏الجامعات، يُقدمها أساتذة متخصصون في شتى المجالات ‏السينمائية، وأساتذة أكاديمية الفنون، منهم، المخرج مجدي أحمد ‏علي، الدكتور أشرف محمد، الدكتور أشرف راجح، الدكتور حسين ‏بكر، المخرج أشرف فايق، مدير التصوير كمال عبد العزيز، الدكتور ‏يسري المناديلي، الدكتور ضياء الدين جابر، وعدد كبير من المتخصصين.

مجموعة من المحاضرات النوعية

ويتضمن المشروع ‏مجموعة من المحاضرات النوعية ‏المُتخصصة لصقل قدرات الطلبة المنضمين للمشروع في المجالات السينمائية المتعددة، منها «‏السيناريو والإخراج‎ ‎والمونتاج‎‎‏ والديكور والتصوير وهندسة ‏الصوت و‏الإنتاج السينمائي والرسوم المتحركة»‎‎‏.‏