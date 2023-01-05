الفنان تامر عبد المنعم: مشروع «السينما بالجامعات» يستهدف صقل مواهب الشباب
كتب:
إلهام زيدان
01:33 م | الخميس 05 يناير 2023
تامر عبدالمنعم
أعلنت وزارة الثقافة إطلاق مشروع «السينما بالجامعات»، خلال شهري يناير الحالي وفبراير المُقبل، داخل 4 جامعات مصرية هي «عين شمس وبني سويف وأسيوط وحلوان»، بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف على المشروع، في بيان، إن هذا المشروع يُمثل إضافة قوية لما تقوم به وزارة الثقافة، لتعظيم دور السينما كقوة ناعمة فاعلة في بناء المجتمعات.
شهادة معتمدة في نهاية «السينما بالجامعات»
وأضاف أنه يجري التنسيق الكامل مع الجامعات التي تقرر انطلاق المشروع بها، بحيث تتولى هذه الجامعات من خلال إداراتها المختصة، الإعلان عن المشروع وشروط الالتحاق والتقدم له، مضيفا أنه في نهاية الدورة سيحصل الطلاب المتدربون على شهادة معتمدة من وزارة الثقافة.
جدير بالذكر، أن المحاضرات النوعية السينمائية لطلاب الجامعات، يُقدمها أساتذة متخصصون في شتى المجالات السينمائية، وأساتذة أكاديمية الفنون، منهم، المخرج مجدي أحمد علي، الدكتور أشرف محمد، الدكتور أشرف راجح، الدكتور حسين بكر، المخرج أشرف فايق، مدير التصوير كمال عبد العزيز، الدكتور يسري المناديلي، الدكتور ضياء الدين جابر، وعدد كبير من المتخصصين.
مجموعة من المحاضرات النوعية
ويتضمن المشروع مجموعة من المحاضرات النوعية المُتخصصة لصقل قدرات الطلبة المنضمين للمشروع في المجالات السينمائية المتعددة، منها «السيناريو والإخراج والمونتاج والديكور والتصوير وهندسة الصوت والإنتاج السينمائي والرسوم المتحركة».