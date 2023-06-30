إصابة 10 أشخاص في حادث على وصلة أبو سلطان قرب فايد بالإسماعيلية 

أصيب 10 أشخاص عصر اليوم الجمعة، جراء انقلاب سيارة ملاكي «سوزوكي»، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، قرب وصلة أبو سلطان، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم «ق. ب. ن 367»، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، قرب وصلة أبو سلطان، وإصابة ما يقرب من 10 أشخاص في الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف لمكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة، ومعرفة سبب الحادث وفتح الطريق للمسافرين.

إصابة 5 أشخاص في حادث بالقنطرة شرق

وكان قد أصيب 5 أشخاص ظهر اليوم الجمعة، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية القنطرة شرق، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى القنطرة شرق، جراء انقلاب سيارة على طريق القنطرة العريش، قرب منطقة الصوامع، نتيجة خلل في إحدى إطارات السيارة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت جميع المصابين إلى مستشفي القنطرة شرق.