ورشة تلوين للأطفال ضمن احتفالات متحف كفر الشيخ بعيد الأضحى «صور»

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ورشة تلوين لمجموعة أطفال من زوار المتحف، لى هامش الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2023، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

ورشة تلوين للأطفال

وعبّر الأطفال عن بالغ سعادتهم بزيارة متحف كفر الشيخ، الذي يضم عددا كبيرا من الآثار المصرية، ويوثَّق التراث الثقافي، ونشر الوعي الأثري والحضاري للمحافظة، كما عبروا أيضا عن فرحتهم بالمشاركة في ورشة التلوين.

جدير بالذكر أنّ متحف كفر الشيخ تبلغ مساحته حوالي 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات، هي الرئيسية وبوتو والعرض الدوري.

وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف، وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة، ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتبلغ أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيها للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي، وجري وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.