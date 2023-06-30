حدائق وملاهي كفر الشيخ «كاملة العدد» في ثالث أيام عيد الأضحى «صور»

توافد الآلاف من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق، خاصة صنعاء والملاهي بمدينة كفر الشيخ، و«الأسرة والطفولة، وأم القرى، والميدان الإبراهيمي» بدسوق، و«العائلات» بفوه، وغيرها من الحدائق بمدن بيلا والحامول وقلين ومطوبس والرياض، اليوم الجمعة، لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل تواجد الخدمات كافة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مدينة كفر الشيخ تتزين بحدائقها ومنتزهاتها

وتزينت مدينة كفر الشيخ بحدائقها ومنتزهاتها، لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى، وشهدت إقبالا كبيرا، بإشراف علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء.

وتابع المهندس حسن موافي، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، احتفالات المواطنين بالعيد، واطمأن على سلامتهم وتقديم الخدمات لهم في هذا اليوم..

توافد الآلاف للتنزه على كورنيش النيل

وتوافد الآلاف للتنزه ولقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على كورنيش النيل بدسوق وفوه ومطوبس، والاستاد الرياضى بكفر الشيخ ودسوق وبيلا، والحدائق العامة بالمدينة، التي أصبحت مزارا سياحيا، ومكانا رائعا لقضاء يوم رائع لزوار مدينة دسوق، الذين حضروا للاحتفال بعيد الأضحى من المحافظات المجاورة، بإشراف محمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنّه تفقد عددا من الحدائق، وأجرى حوارا مع المترددين والزوار من قرى ومدن المحافظة، وكذلك محافظة البحيرة، متمنيا لهم قضاء أسعد الأوقات، وتفقد الإجراءات الأمنية بجميع الحدائق على أماكن تجمعات المواطنين، وتأمين شواطئ النيل، وكذلك المراكب التي تنظم الرحلات النيلية لزوار المدينة.

إقبال المواطنين على زيارة آثار مدينة فوه

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الإقبال على حديقة العائلات، والرحلات النيلية، وزيارة آثار فوه، ومنها 365 مسجدا أثريا، وربع الخطايبة، وبقايا مصنع الطرابيش، والتكية، وغيرها من الآثار المميزة.