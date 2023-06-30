مراكز الشباب بالإسكندرية تحتفل بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

برفع الأعلام والأغاني الوطنية، احتفل رواد مراكز الشباب بالإسكندرية بذكرى ثورة 30 يونيو، تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة، بجانب إجراء مسابقات للفرق الرياضية، وتوزيع هدايا وبالونات ضمن ثالث أيام مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب».

احتفالات ثورة يونيو

من جهتها، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مراكز الشباب احتفلت اليوم بالذكرى العاشرة لثورة يونيو، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، مشيرة إلى تنفيذ مبادرة العيد أحلى بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، تزامنا مع احتفالات ثورة 30 يونيو، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

وشددت الدكتورة صفاء الشريف، على التجهيز لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الاضحي المبارك، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وإتاحة الخدمات كافة بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد، باعتبار تلك المراكز متنفسا شبابيا ورياضيا واجتماعيا للمواطنين.

تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب

وعملت مراكز الشباب على تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، خلال اليوم الثالث بمبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وتضمنت العديد من الفقرات الترويجية والفنية والبرامج الاستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، وممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

إستقبال الرواد بالأعلام

ولفتت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى أن مراكز الشباب شهدت منذ الصباح، الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة، وتشغيل الأغاني الوطنية، واستقبال المترددين والرواد بالأعلام والورود والهدايا، وذلك لتزامن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع ذكرى الثورة المجيدة، متابعة: «تستمر الاحتفالات حتى منتصف الليل، ورفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك».