6 أنواع من الأسماك بديلة للحوم الحمراء لمرضى النقرس.. أبرزها «البلطي»

يقبل المواطنون على تناول اللحوم بجميع أشكالها بكثرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن يبقى الإسراف في تناولها له أضرار صحية على الجسم، وخاصة للأشخاص المصابين بالنقرس؛ لذا ينصح بتناول بعض أنواع الأسماك التي تعد بديلة للحوم والغنية بالبروتينات أيضًا.

أنواع أسماك مفيدة لمرضى النقرس

في هذا الصدد، يقول دكتور عامر شتا الطبيب بمستشفى عزبة البرج المركزي بمحافظة دمياط، إن المحافظة كبيئة ساحلية متوافر بها أنواع مختلفة من الأسماك؛ لذا ننصح مرضى النقرس بالابتعاد تماما عن اللحوم الحمراء وبعض البقوليات مثل الفول والعدس واستبدالها بالأسماك ذات اللحوم البيضاء، مثل «المرجان وغطا موسى والبلطي والدنيس والكابوريا والوقار» وغيرها من الأسماك ذات اللحوم البيضاء والتي تعد من أهم بدائل اللحوم الحمراء.

أسماك لا ينصح بتناولها

وأكد الطبيب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك بعضًا من الأسماك ذات اللحوم الحمراء مثل «السردين والجابرو والتونة الحمراء والبلميطة والرنجا» لا ينصح لمرضى النقرس بتناولها، مشيرًا إلى أخطرها على مرضى النقرس «الرنجا» لاحتوائها على نسبة أملاح عالية لذا ننصح بعدم تناولها وخاصة السيدات أثناء فترة الحمل.

وأشار «شتا» إلى أن لحوم الدواجن الحمراء تشكل خطورة على مرضى النقرس مثل لحوم السمان والبط، مؤكدًا أن البقوليات والدواجن والأسماك البيضاء مفيدة جدا للجميع وخاصة من يعانون من النقرس.