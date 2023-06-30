إقبال على شراء الأسماك بدمياط في ثالث أيام العيد.. «بديل اللحوم»

غزت أسواق دمياط، اليوم، أنواع الأسماك المختلفة، التي تعتبر بديلا مهما للحوم والدواجن، بعد رجوع مراكب الصيد بمدينة عزبة البرج من رحلات صيد لقضاء عيد الأضحى.

وصول مراكب السنار والتونة بديل اللحوم في العيد

يقول حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين بعزبة البرج في دمياط، إنه توفر الأسماك المختلفة بالأسواق، جاء نظرا لرجوع بعض مراكب الصيد بمدينة عزبة البرج لقضاء العيد، محملة بأنواع مختلفة من الأسماك، وكان من بينهما مراكب السنار والمتخصصين في صيد سمك التونة، والذي يعد بديلا مهما للحوم والدواجن، وذلك نظرا لأسعارها المتوسطة مقارنة باللحوم التي وصل سعرها اليوم في أسواق دمياط إلى 300 جنيه.

وأوضح «الغرباوي»، أنه بداية من شهر يونيو، وبدأ موسم أسماك التونة بمختلف أنواعها «الاسكوفية، والحمراء، والبيضاء»، والتى تحتوي على نسبة عالية من البروتين وأوميجا 3، وتتراوح أسعارها من 100 إلى 180 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أبناء دمياط يطهوها بطرق مبتكرة وبسيطة، تشبه اللحوم والدواجن، مثل شويها على طريقة شيش طاووق، وصيادية ومسلوق ومقلي مثل اللحوم، لكن طعمها أشهى وتكون مفيدة، خاصة للطلاب أثناء الامتحانات، لاحتوائها على أوميجا 3، التي تساعد على التذكر.

وأشار إلى أن أكثر من يقبل عليها المصطافين وزوار مدينة رأس البر، خاصة في أيام العيد.

إقبال المصطافين برأس البر على شراء الأسماك

من جهته، قال وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، إنه كان هناك إقبالا كبيرا، ويتزايد لحظة بلحظة منذ أول يوم لعيد الأضحى من رواد المدينة وزوارها من كل المحافظات، على سوق السمك، ومن ثم الشواطئ.

وكان الإقبال على شراء الاسماك وتجهيزها كبيرا أيضا لما يتميز به سوق السمك من توافر في الأنواع المختلفة، بجانب أسعارها المتوسطة مقارنة بالأسواق الأخرى، علاوة على أن الأسماك طازجة من مراكب الصيد بمدينة عزبة البرج، والتي تعد أهم بدائل اللحوم.