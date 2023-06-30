اقرأ غدا في عدد «الوطن».. الرئيس: أجدد العهد معكم

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«السيسى» فى ذكرى ثورة 30 يونيو: التحديات تزيد المصريين صلابة وقوة.. وهذا الجيل قادر على بناء الدولة الحديثة

الرئيس: أجدد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها

المصريون واجهوا تحديات كثيرة وعايشوا معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع الرزق والمقدرات

«الشعب قال كلمته»

أحزاب وسياسيون: الثورة أنقذت مصر من السقوط

«الوفد»: عيد قومى انتصر خلالها الجيش لإرادة المصريين

«المصريين الأحرار»: بمثابة صدمات كهربائية أعادت النبض لقلب مصر

شهادة للتاريخ.. «الوثائقية» تبث فيلماً تسجيلياً بعنوان «30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر»

«سكينة»: الجماعة الإرهابية لم تكن مؤهلة للحكم

«مسلم»: الإخوان حرقوا «الوطن» مرتين والمرشد وصف الإعلاميين بـ«سحرة فرعون»

«الدرينى»: مهمتنا مواجهة محاولات طمس وتغيير التاريخ

بـ«فيلم وثائقى وأغنية».. «الوطن» تحتفل بـ«30 يونيو»

عجز الطاقة يتحول إلى فائض

الجريدة كانت منصة تفضح جرائم الإخوان وتكشف أكاذيبهم

خبراء: الدولة تحتل مكانة متقدمة على خريطة التصدير.. ومصر أصبحت مركزاً محورياً لاستقبال الغاز من شرق المتوسط وإعادة تصديره للخارج

تنفيذ 53 مشروعاً منذ 2014.. ومشروعات التكرير تعزز موقف مصر بالأسواق العالمية

الصفحة الثانية

بدء عودة طلائع حجاج بيت الله اليوم بعد أدائهم المناسك.. و«بعثة السياحة»: لم نتلقَّ أى شكاوى

«شركات السياحة» تُحرّر 18 محضراً ضد شركة الطوافة بسبب نقص الخدمات بمخيمات «مِنى وعرفات» وتناقض بنود العقد

«الملا»: استراتيجية لإزالة الكربون وخفض انبعاثات «البترول والغاز»

«المالية»: إجراءات لتيسير الإفراج الجمركى عن البضائع

«معيط»: ميكنة كاملة لـ50 تطبيقاً بأنظمة الوارد والصادر على منصة «نافذة»

115 مليون دولار وفراً سنوياً فى استهلاك الطاقة

«التخطيط» تستعرض موقف المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

«بالألوان هنكافح الإدمان».. مبادرة لـ«التضامن» فى الحدائق بالعيد

تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة

350 مليار جنيه لتنفيذ 23 ألف مشروع

الاحتفالات تتواصل فى ثالث أيام عيد الأضحى.. والحدائق والشواطئ «كاملة العدد»

إلغاء الإجازات بـ«حدائق رى قناطر الدلتا».. وتشكيل فرق عمل لراحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.. وتوزيع البلالين والألعاب على الأطفال بالأقصر

الصفحة الثالثة

«السيسى» للمصريين فى ذكرى ثورة «30 يونيو»: أجدِّد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها

الرئيس: الشعب ضرب أروع مثال فى الانتماء والارتباط بالوطن وهويته وأثبت أنه أقوى مما يتصور أعداؤه وأشد بأساً ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود

انتصار السيسى: المصريون قدموا مشهداً تاريخياً فى حب الوطن خلال «30 يونيو»

شعب مصر العظيم انتفض ثائراً على من أرادوا اختطافه رافضاً للظلم والطائفية والاستبداد لأن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل

حجم التحديات غرس فى نفوس المصريين صلابة وقوة من نوع خاص وهذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة

الصفحة الرابعة

أحزاب وسياسيون يحتفون بذكرى «30 يونيو» العاشرة: الثورة أنقذت مصر من السقوط

«الوفد»: عيد قومى انتصر خلالها الجيش لإرادة المصريين بإزاحة «الإرهابية».. و«الحوار الوطنى»: كشفت المعدن الأصيل لمن ضحى وحمل روحه فداءً للوطن

«المصريين الأحرار»: بمثابة صدمات كهربائية أعادت النبض لقلب مصر.. ولولاها لتفككت الدولة إلى دويلات.. و«كتلة الحوار»: «30 يونيو» لحظة مضيئة فى التاريخ.. و«التيار الإصلاحى»: أوقفت مخطط الفوضى المدمرة وأنقذت الوطن

شيخ الأزهر: علينا الاصطفاف خلف القيادة الحكيمة

الكنيسة: الثورة مهدت الطريق لجمهورية جديدة تتسم بالهوية

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو: «حفظ الله الوطن»

وزير الأوقاف: «30 يونيو» حافظت على الدولة قوية موحدة متماسكة

مفتى الجمهورية: «30 يونيو» وضعت مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات

الصفحة الخامسة

«العمارة».. فيلم يوثق سلوك الجماعة الإرهابية للوصول للحكم ومحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة

العمل رصد محاولة التنظيم الإخوانى سرقة مصر من شعبها وطمس الهوية بالتلاعب بعقول المصريين باسم الدين.. كما يشتاق الزرع إلى الماء

بطل الفيلم: «العمارة» رمز لمصر.. وحاولنا إبراز أحداث الثورة بشكل ضمنى.. وتوضيح طمع فئات كثيرة بعد «30 يونيو»

شهادة للتاريخ.. «الوثائقية» تبث فيلماً تسجيلياً بعنوان «30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر»

«مسلم»: الإخوان حرقوا «الوطن» مرتين.. و«الحسينى أبوضيف» اغتيل قريباً من بيتى.. و«سكينة»: الجماعة لم تكن مؤهلة للحكم والحفاظ على التاريخ وحماية الحضارة

«عبدالعزيز»: محمد مرسى كان خطابه بعيداً عن حلم المصريين و«بدراوى»: الجماعة الإرهابية أنهت عمل النائب العام انتقاماً منه

رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى بـ«المتحدة»: مهمتنا إصدار وثيقة لمواجهة محاولات طمس وتغيير التاريخ

السوق تستقبل عملة الـ20 جنيهاً البوليمر الجديدة.. ولا نية لإلغاء «الورقية»

الصفحة السادسة

ثـورة شعب

«30 يونيو».. عجز الطاقة يتحول إلى فائض

الغاز الطبيعى.. زيادة الإنتاج تحقق الاكتفاء الذاتى

الاحتياطيات المؤكدة تعادل نحو 37.9 ضعف الاستهلاك السنوى.. وارتفاع صادرات الغاز الطبيعى والمسال العام الماضى إلى 9.9 مليار دولار

خبراء: الدولة المصرية تحتل مكانة متقدمة على خريطة تصدير الطاقة

«السيد»: مصر أصبحت مركزاً محورياً لاستقبال الغاز من شرق المتوسط وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية.. والقطاع استغل المقومات التنافسية التى تتمتع بها مصر

«أبوالعلا»: البنية التحتية ومصانع الإسالة أسهمت فى تطوير القطاع.. وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط مثال للتعاون الإقليمى وله دور فعال فى إقامة تكامل إقليمى فى الطاقة بقيادة مصر

طفرة فى استكشاف وإنتاج الغاز والبترول

الصفحة السابعة

استراتيجية التحول من العجز إلى الفائض بفضل «الإصلاح الاقتصادى»

مصر تطرح 12 مزايدة عالمية منذ 2014.. وتوقِّع 119 اتفاقية جديدة للبحث والتنقيب مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 22٫3 مليار دولار

«كامل»: الدولة حققت منذ «30 يونيو» زيادة كبيرة فى الإنتاج لتأمين موارد الطاقة وتحويل مصر لمركز إقليمى للتداول

الدولة تحقق 472 كشفاً خلال 9 سنوات بإجمالى ثروة بترولية يبلغ نحو 673.6 مليون طن.. والقطاع يسهم فى الناتج المحلى بـ27% عام 2020

مشروعات التكرير: تعزيز موقف مصر فى الأسواق العالمية.. وجعلها مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز.. وتنفيذ 53 مشروعاً منذ 2014

توسعات المصافى بتكلفة إجمالية تزيد على 5 مليارات خلال السنوات الماضية

مشروعات لتنمية حقول الغاز والزيت بـ 1.9 مليار دولار.. و«شمال سيناء» على رأس القائمة

الصفحة الثامنة

«مستر إكس».. ضحك من القلب والسبب «عقدة نفسية»

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع «فهمى» «واختياراتى مش مدمرة حياتى»

أحمد فهمى: «مستر إكس» من أقرب أفلامى إلى قلبى

بيومى فؤاد: أسرة الفيلم تعبت أثناء تصويره وسط ظروف إنتاجية مريحة

أوس أوس: «فهمى وهنا» حرصا على ظهورى بشكل جيد

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أمير شاهين: تخوفت من المشاركة بسبب تيمة الكوميديا.. ومفاجأة فى نهاية الأحداث

أحمد عبدالوهاب: نناقش العلاقة بين الرجل والمرأة والسيناريو أضحك أبطاله قبل التصوير