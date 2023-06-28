اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر بين عيدين

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر بين عيدين

- «السيسى» يؤدى الصلاة بمسجد «القوات الجوية» احتفالاً بمرور

- 10 سنوات على «30 يونيو».. ويهنئ المصريين بـ«الأضحى»

- الرئيس يتلقى اتصالاً من نظيره الأوزبكى للتهنئة.. و«ميرضياييف»: موفور التقدم والرخاء لمصر حكومةً وشعباً

- خطيب المسجد: الله شرع الأعياد لنستعيد الأمجاد ونفرح برحمته.. وأعظم الأيام يوم النحر «عيد فى الأرض والسماء»

- القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى «30 يونيو»: مناسبة وطنية خالدة.. ووزير الدفاع ورئيس الأركان لـ«السيسى»: نجدد العهد بحفظ المقدسات وبناء دولة قوية حديثة

- «الداخلية»: الثورة ملحمة جسّدت قدرة المصريين على صنع التاريخ

- كرنفالات فى المحافظات ومواكب أسرية إلى الساحات والمساجد.. وتوزيع الهدايا على المُصلّين.. وانطلاق مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب.. والحكومة ترفع درجة الاستعداد.. وحملات توعية و«فلوس جديدة» لإدخال البهجة على المواطنين

- الإفراج عن 2374 من نزلاء مراكز الإصلاح.. وقائمة جديدة للعفو للمّ شمل الأسرة فى «العيد»

- «الداخلية»: نطبق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ونسعى لتأهيل المفرج عنهم

- انتهاء أعمال «يوم النحر» والحجاج يبدأون «أيام التشريق» والمتعجلون يختتمون المناسك غداً

- الشواطئ مقصد الأهالى والمصطافين احتفالاً بالعيد وهروباً من ارتفاع درجات الحرارة

- الإسكندرية جاهزة بمنظومة إنقاذ و300 ألف مصطاف فى «بلطيم» وشواطئ الغردقة كاملة العدد

- الحدائق والمتنزهات تستقبل زائريها بـ«الورود وهدايا الرئيس» و«القناطر الخيرية» تمتلئ بالمعيّدين

- الطريق إلى الوطن

- ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية إلى 120 فى 10 سنوات

- «30 يونيو» بداية الطفرة.. وإجراء 1.5 مليون جراحة 2022

- مستشار الحوار الوطنى: عودة الإخوان مستحيلة

- د. حسام بدراوى: «30 يونيو» نموذج فى الرفض المتحضر للحكم تحت ستار الدين

- أحادية الفكر والغباء سبب سقوط «التنظيم» بعد عام من الحكم

- «البعبع» أكشن كوميدى

- أمير كرارة: الكوميديا مغامرة محسوبة والجمهور يحتاج للضحك

- ياسمين صبرى: «سلمى» جذبتنى من أول قراءة السيناريو

الصفحة الثانية

- الطريق إلى الوطن

- الصحة أول المشوار.. والطفرة تبدأ من المستشفيات الجامعية

الصفحة الثالثة

- شعب مصر فى «رباط الفرحة»

- مواكب أسرية فى «صلاة العيد».. وإقبال كبير على الشواطئ والحدائق والمتنزهات

- «السيسى» يؤدى صلاة العيد بمسجد «القوات الجوية» احتفالاً بمرور 10 سنوات على «30 يونيو».. ويهنئ المصريين والمسلمين بـ«الأضحى»

- الرئيس يتلقى اتصالاً من نظيره الأوزبكى للتهنئة بالعيد.. و«ميرضياييف»: موفور التقدم والرخاء لمصر حكومةً وشعباً

- خطيب المسجد: الله شرع الأعياد لنستعيد الأمجاد ونفرح برحمته.. وأعظم الأيام يوم النحر «عيد فى الأرض والسماء»

- الإفراج عن 2374 من نزلاء مراكز الإصلاح.. وقائمة جديدة للعفو بمناسبة «العيد»

- القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى «30 يونيو»: مناسبة خالدة

- وزير الدفاع ورئيس الأركان لـ«السيسى»: نجدد العهد بحفظ المقدسات وبناء دولة قوية حديثة

- «الداخلية»: ملحمة جسّدت قدرة المصريين على صنع التاريخ

- «توفيق» لـ«الرئيس»: تكاتف المجتمع ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية انتصار لقيم الكرامة

الصفحة الرابعة

- أول يوم العيد.. الملايين فى الساحات والمساجد.. وتوزيع ورود وحلوى على المُصلّين

- محافظ الجيزة يوجّه رؤساء الأحياء بالنزول للشارع لتيسير الخدمات.. وانطلاق مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب فى المحافظات

- إقبال على الشواطئ من الأهالى والمصطافين للاحتفال وهروباً من ارتفاع درجات الحرارة

- 6 شواطئ مجانية بمطروح.. والإسكندرية جاهزة.. و«بلطيم» تستقبل 300 ألف مصطاف

- الحدائق والمتنزهات تتزين.. والمسئولون يستقبلون الأطفال بالورود وهدايا الرئيس

- «القناطر الخيرية» تمتلئ بالمعيِّدين.. وحدائق المنصورة: ضحك ولعب ورحلات نيلية

- وكيل مطرانية الكاثوليك بالغردقة يذبح أضحية العيد

- «محمد» لا يأكل اللحم بسبب «خروف».. وعجل يحبس «رجائى»

الصفحة الخامسة

- الحكومة طوارئ من أجل «إجازة سعيدة»

- رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحليات والمستشفيات.. وحملات رقابية وتموينية وتوعية وفلوس جديدة لإدخال البهجة

- انتهاء أعمال «يوم النحر».. والحجاج يبدأون «أيام التشريق».. والمتعجلون يختتمون المناسك غداً

- حكايات نجوم الفن فى «عيد الأضحى» أشهرها «جلابية شكوكو»

- ورشة مجانية لتعليم الأطفال تصنيع «خروف العيد» من الخشب

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: «الرسالة»

الصفحة السادسة

- مستشار الحوار الوطنى: عودة الإخوان مستحيلة.. و«30 يونيو» نموذج فى الرفض المتحضر للحكم تحت ستار الدين

- د. حسام بدراوى: أحادية الفكر والغباء الإدارى سبب السقوط المروع للتنظيم الإرهابى بعد عام من تسلمه السلطة

- أؤيد فكرة انتخاب المحافظين لكن بعد فترة زمنية تسمح ببناء نظام اللامركزية وتدريب المواطنين على الاختيار لضمان النجاح وتجنب الأخطاء

- اللامركزية فى نظام الحكم المحلى تكليف دستورى واجب النفاذ يعطى الفرصة للقيادة التنفيذية داخل كل محافظة بالاستقلال فى صنع القرار والأحزاب عانت طيلة فترة حكم التنظيم.. والإخوان اعتبروا من يعارضهم أو يختلف معهم فى الرأى أعداء ولم يسمحوا لأحد بمشاركتهم فى الحكم

الصفحة السابعة

- استشارى تغذية الحيوان: «الذبح الجائر للإناث وتراجع أعدادها وارتفاع تكلفة التربية».. السبب فى ارتفاع أسعار الماشية

- د. شريف أيوب: كفاءة الرش من العناصر المهمة فى عملية مكافحة الآفات

- «أكاديمية النخبة» مجموعة شبابية تستهدف تطوير القطاع الداجنى ومساعدة صغار المربين

- مقال رأي لـ م. أحمد العريني، بعنوان: «التلوين في العنب الكريمسون»

- مقال رأي لـ دينا أبوالمجد، بعنوان: «أسطورة الزراعة المصرية»

الصفحة الثامنة

- «البعبع» أكشن كوميدي يأتيكم برعاية «هوليوود»

- أمير كرارة: تجربة الكوميديا مغامرة لكن محسوبة

- ياسمين صبري: «سلمى» جذبتني من أول قراءة السيناريو

- محمد أنور: «ولعت بجد» فى مشهد الحريق وخرجت مصاباً

- «توتا»: بطولة جماعية ممتعة ولأول مرة أقدم الأكشن

- إيهاب بليبل: الفكرة جاهزة منذ 4 سنوات.. و«كرارة» تحمس لمشهد الصفعة