اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. حجاج بيت الله «لؤلؤ منثور ودعاء مقبول»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- لؤلؤ منثور.. ودعاء مقبول

- «خطيب عرفة»: صلاح الدنيا والدين فى جمع كلمة الأمة وإخماد الفتن.. والشريعة حذرت من الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب

- «قناة الناس» تعرض رسائل حية من الأراضى المقدسة.. وعلماء الأزهر والأوقاف: الله يتجلى على صعيد عرفات ويغفر لعباده

- بعثة الحج السياحى: التزام تام من الشركات المنظمة للرحلات بالضوابط.. والموسم ناجح وهناك طفرة كبيرة فى الخدمات

- «السيسي» يتبادل التهانى بحلول عيد الأضحى مع القادة والزعماء العرب

- الرئيس: نتمنى للأمتين العربية والإسلامية دوام الأمن والاستقرار والرخاء

- «البترول»: زيادة محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 927

- المبادرة لدعم التنمية.. وخطة لزيادة المستفيدين

- الطريق إلى الوطن

- بيوت الله عامرة.. «30 يونيو» تُنهى فوضى المنابر

- التطوير الشامل يعيد بريق 1214 مسجداً خلال عام.. ووزير الأوقاف: ترميم غير مسبوق لمساجد آل البيت والدولة تعمل بكل الاتجاهات

- تحسين أحوال الأئمة.. وضوابط للدعوة والخطابة لمواجهة التطرف وبرنامج صيفى للأطفال بالمساجد.. و2023 عام لـ«الدعوة الإلكترونية»

- الحكومة تستعد لـ«عيد الأضحى»

- المحافظات: غرف عمليات وحملات وفتح المجازر مجاناً وتجهيز الحدائق

- «الرى» تحذر: الإزالة الفورية مصير أى تعدٍّ على النيل والترع خلال الإجازة

-«بيت الروبي» يرفع شعار «خلوا بالكم من السوشيال»

- كريم عبدالعزيز: الفيلم لايت وأحداثه بسيطة

- كريم محمود عبدالعزيز: قدمنا عملاً قريباً من الناس

- «نور»: رسالتنا ابتعدت عن النصح

الصفحة الثانية

- الحكومة تستعد لـ «عيد الأضحى»

- المحافظات: غرف عمليات وحملات رقابية وفرق للتدخل السريع.. وفتح المجازر مجاناً وتجهيز الحدائق والمتنزهات

- «القليوبية»: طوارئ بالمستشفيات.. «كفر الشيخ»: توفير الخدمات بساحات الصلاة.. «الدقهلية»: تجهيز 24 مجزراً.. «السويس»: التصدى لمحاولات البناء المخالف أثناء الإجازة.. «الغربية»: استمرار عمل منافذ السلع الغذائية و22 منفذاً لبيع اللحوم.. «سوهاج»: خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى

- «الصحة»: الدفع بـ2229 سيارة و10 لانشات إسعاف نهرى مجهزة ووجود الفرق الطبية بالمستشفيات على مدار الساعة

- القابضة لمياه الشرب: تشغيل مراكز شحن العدادات خلال الإجازة

- «الرى»: الإزالة الفورية لأى تعدٍ على النيل والترع.. وغرف طوارئ لمتابعة المنظومة المائية

- تشييع جنازة الزميل حمادة الشوادفى مدير مكتب «الوطن» بجنوب سيناء

- مات صائماً قبل الإفطار مع أسرته بـ«الشرقية».. وتميّز خلال مشواره الصحفى بالتفوق والإبداع ودماثة الخُلق

الصفحة الثالثة

- حجاج بيت الله.. لؤلؤ منثور ودعاء مقبول

- ضيوف الرحمن يتوجهون إلى مشعر «مِنى» لرمى جمرات العقبة الكبرى بعد أداء الركن الأعظم

الصفحة الرابعة

- حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر «مِنى»

- بعثة الحج: تصعيد الحجاج المصريين من مكة إلى صعيد عرفات بأمان.. وحاج يصعد جبل الرحمة بقدم واحدة.. وكفيفة تخطف القلوب فى الحرم المكى.. و4 أشقاء من الأقصر يرافقون والدتهم التسعينية: «ست الكل.. تتمنى وإحنا ننفذ»

- «خطيب عرفة»: يد الله مع الجماعة.. والشيطان مع من فارقها والله أمر المؤمنين بحسن الخلق ورحمة بعضهم بعضاً

- «بن سعيد»: صلاح الدنيا والدين فى جمع كلمة الأمة وإطفاء الفتن.. والشريعة حذرت من الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب

- «قناة الناس» تعرض رسائل حية من الأراضى المقدسة.. وتخطف الأنظار بتغطية مميزة فى يوم عرفة

- علماء الأزهر والأوقاف: الله يتجلى على صعيد عرفات ويغفر لعباده.. و«عامر»: الإسلام دين السلام والسعادة والرحمة والأمان.. و«وسام»: التكبير فى العيد ينقسم إلى نوعين

الصفحة الخامسة

- روبوت لشرح المناسك لضيوف الرحمن.. وقطار المشاعر وإسعاف برمائى لخدمة حجاج بيت الله

- ترجمات فورية بكل اللغات وخدمة الفتاوى يقوم عليها 100 من المشايخ وأساتذة العلوم الشرعية للإجابة عن تساؤلات الحجاج

- التوسعة الثالثة فى المسجد الحرام.. نقلة نوعية بـ5 مشروعات لاستيعاب 30 مليون معتمر

- رئيس بعثة الحج السياحى: التزام تام من الشركات المنظمة للرحلات بالضوابط المعتمدة

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: «وكالة من غير بواب»

الصفحة السادسة

- بيوت الله عامرة.. «30 يونيو» تُنهى فوضى المنابر

- «تطوير شامل».. يد الإصلاح تعيد بريق 1214 مسجداً خلال عام واحد منها مساجد آل البيت.. و150 مليون جنيه تكلفة «الإمام الحسين»

- تحسين أحوال الأئمة المالية: 7250 جنيهاً للحاصلين على الليسانس و9659 للدكتوراه

الصفحة السابعة

- «مواجهة الفكر المتطرف».. إحكام السيطرة والرقابة على المنابر وضوابط للدعوة والخطبة وملتقيات فكرية ودروس دعوية شاملة

- وزارة الأوقاف: بداية الإصلاح فى 2014 بحظر اعتلاء المنابر لغير علماء الأزهر والأوقاف وحَمَلة التصاريح من الوزارة لإعادة هيبة «بيوت الله»

- «بناء الأطفال».. برنامج صيفى تثقيفى فى 20 ألف مسجد.. والواعظات يزينَّ المساجد

- عام الدعوة الإلكترونية.. احتفاء خاص بـ2023 وتدشين 35 صفحة وموقعاً وقناة على التواصل الاجتماعى

الصفحة الثامنة

- «بيت الروبي».. كوميديا ترفع شعار: «خلوا بالكم من السوشيال ميديا»

- كريم عبدالعزيز: الفيلم لايت كوميدى.. والسوشيال ميديا ليست جزءاً أساسياً فى حياتى

- كريم محمود عبدالعزيز: قدمنا عملاً قريباً من الناس ورسالتنا وصلت دون تعقيد

- «نور»: ابتعدنا عن النصح لأن الجمهور يرفض سياسة التوجيه

- تارا عماد: جسدت جزءاً من حياة الإنفلونسر وحامل لأول مرة على شاشة السينما

- مصطفى أبوسريع: بيتر ميمى أضفى أجواء ممتعة.. وأتمنى استمرار نجاح الفيلم فى العيد

- ريم القماش: تركنا جزءاً من النهاية مفتوحاً ودويتو «الكريمين» سيتكرر فى أفلام مقبلة