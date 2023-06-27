اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. حجاج بيت الله «لؤلؤ منثور ودعاء مقبول»
كتب:
محمد عزالدين
09:32 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- لؤلؤ منثور.. ودعاء مقبول
- «خطيب عرفة»: صلاح الدنيا والدين فى جمع كلمة الأمة وإخماد الفتن.. والشريعة حذرت من الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب
- «قناة الناس» تعرض رسائل حية من الأراضى المقدسة.. وعلماء الأزهر والأوقاف: الله يتجلى على صعيد عرفات ويغفر لعباده
- بعثة الحج السياحى: التزام تام من الشركات المنظمة للرحلات بالضوابط.. والموسم ناجح وهناك طفرة كبيرة فى الخدمات
- «السيسي» يتبادل التهانى بحلول عيد الأضحى مع القادة والزعماء العرب
- الرئيس: نتمنى للأمتين العربية والإسلامية دوام الأمن والاستقرار والرخاء
- «البترول»: زيادة محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 927
- المبادرة لدعم التنمية.. وخطة لزيادة المستفيدين
- الطريق إلى الوطن
- بيوت الله عامرة.. «30 يونيو» تُنهى فوضى المنابر
- التطوير الشامل يعيد بريق 1214 مسجداً خلال عام.. ووزير الأوقاف: ترميم غير مسبوق لمساجد آل البيت والدولة تعمل بكل الاتجاهات
- تحسين أحوال الأئمة.. وضوابط للدعوة والخطابة لمواجهة التطرف وبرنامج صيفى للأطفال بالمساجد.. و2023 عام لـ«الدعوة الإلكترونية»
- الحكومة تستعد لـ«عيد الأضحى»
- المحافظات: غرف عمليات وحملات وفتح المجازر مجاناً وتجهيز الحدائق
- «الرى» تحذر: الإزالة الفورية مصير أى تعدٍّ على النيل والترع خلال الإجازة
-«بيت الروبي» يرفع شعار «خلوا بالكم من السوشيال»
- كريم عبدالعزيز: الفيلم لايت وأحداثه بسيطة
- كريم محمود عبدالعزيز: قدمنا عملاً قريباً من الناس
- «نور»: رسالتنا ابتعدت عن النصح
الصفحة الثانية
- الحكومة تستعد لـ «عيد الأضحى»
- المحافظات: غرف عمليات وحملات رقابية وفرق للتدخل السريع.. وفتح المجازر مجاناً وتجهيز الحدائق والمتنزهات
- «القليوبية»: طوارئ بالمستشفيات.. «كفر الشيخ»: توفير الخدمات بساحات الصلاة.. «الدقهلية»: تجهيز 24 مجزراً.. «السويس»: التصدى لمحاولات البناء المخالف أثناء الإجازة.. «الغربية»: استمرار عمل منافذ السلع الغذائية و22 منفذاً لبيع اللحوم.. «سوهاج»: خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى
- «الصحة»: الدفع بـ2229 سيارة و10 لانشات إسعاف نهرى مجهزة ووجود الفرق الطبية بالمستشفيات على مدار الساعة
- القابضة لمياه الشرب: تشغيل مراكز شحن العدادات خلال الإجازة
- «الرى»: الإزالة الفورية لأى تعدٍ على النيل والترع.. وغرف طوارئ لمتابعة المنظومة المائية
- تشييع جنازة الزميل حمادة الشوادفى مدير مكتب «الوطن» بجنوب سيناء
- مات صائماً قبل الإفطار مع أسرته بـ«الشرقية».. وتميّز خلال مشواره الصحفى بالتفوق والإبداع ودماثة الخُلق
الصفحة الثالثة
- حجاج بيت الله.. لؤلؤ منثور ودعاء مقبول
- ضيوف الرحمن يتوجهون إلى مشعر «مِنى» لرمى جمرات العقبة الكبرى بعد أداء الركن الأعظم
الصفحة الرابعة
- حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر «مِنى»
- بعثة الحج: تصعيد الحجاج المصريين من مكة إلى صعيد عرفات بأمان.. وحاج يصعد جبل الرحمة بقدم واحدة.. وكفيفة تخطف القلوب فى الحرم المكى.. و4 أشقاء من الأقصر يرافقون والدتهم التسعينية: «ست الكل.. تتمنى وإحنا ننفذ»
- «خطيب عرفة»: يد الله مع الجماعة.. والشيطان مع من فارقها والله أمر المؤمنين بحسن الخلق ورحمة بعضهم بعضاً
- «بن سعيد»: صلاح الدنيا والدين فى جمع كلمة الأمة وإطفاء الفتن.. والشريعة حذرت من الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب
- «قناة الناس» تعرض رسائل حية من الأراضى المقدسة.. وتخطف الأنظار بتغطية مميزة فى يوم عرفة
- علماء الأزهر والأوقاف: الله يتجلى على صعيد عرفات ويغفر لعباده.. و«عامر»: الإسلام دين السلام والسعادة والرحمة والأمان.. و«وسام»: التكبير فى العيد ينقسم إلى نوعين
الصفحة الخامسة
- روبوت لشرح المناسك لضيوف الرحمن.. وقطار المشاعر وإسعاف برمائى لخدمة حجاج بيت الله
- ترجمات فورية بكل اللغات وخدمة الفتاوى يقوم عليها 100 من المشايخ وأساتذة العلوم الشرعية للإجابة عن تساؤلات الحجاج
- التوسعة الثالثة فى المسجد الحرام.. نقلة نوعية بـ5 مشروعات لاستيعاب 30 مليون معتمر
- رئيس بعثة الحج السياحى: التزام تام من الشركات المنظمة للرحلات بالضوابط المعتمدة
- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: «وكالة من غير بواب»
الصفحة السادسة
- بيوت الله عامرة.. «30 يونيو» تُنهى فوضى المنابر
- «تطوير شامل».. يد الإصلاح تعيد بريق 1214 مسجداً خلال عام واحد منها مساجد آل البيت.. و150 مليون جنيه تكلفة «الإمام الحسين»
- تحسين أحوال الأئمة المالية: 7250 جنيهاً للحاصلين على الليسانس و9659 للدكتوراه
الصفحة السابعة
- «مواجهة الفكر المتطرف».. إحكام السيطرة والرقابة على المنابر وضوابط للدعوة والخطبة وملتقيات فكرية ودروس دعوية شاملة
- وزارة الأوقاف: بداية الإصلاح فى 2014 بحظر اعتلاء المنابر لغير علماء الأزهر والأوقاف وحَمَلة التصاريح من الوزارة لإعادة هيبة «بيوت الله»
- «بناء الأطفال».. برنامج صيفى تثقيفى فى 20 ألف مسجد.. والواعظات يزينَّ المساجد
- عام الدعوة الإلكترونية.. احتفاء خاص بـ2023 وتدشين 35 صفحة وموقعاً وقناة على التواصل الاجتماعى
الصفحة الثامنة
- «بيت الروبي».. كوميديا ترفع شعار: «خلوا بالكم من السوشيال ميديا»
- كريم عبدالعزيز: الفيلم لايت كوميدى.. والسوشيال ميديا ليست جزءاً أساسياً فى حياتى
- كريم محمود عبدالعزيز: قدمنا عملاً قريباً من الناس ورسالتنا وصلت دون تعقيد
- «نور»: ابتعدنا عن النصح لأن الجمهور يرفض سياسة التوجيه
- تارا عماد: جسدت جزءاً من حياة الإنفلونسر وحامل لأول مرة على شاشة السينما
- مصطفى أبوسريع: بيتر ميمى أضفى أجواء ممتعة.. وأتمنى استمرار نجاح الفيلم فى العيد
- ريم القماش: تركنا جزءاً من النهاية مفتوحاً ودويتو «الكريمين» سيتكرر فى أفلام مقبلة