«المواد الغذائية» تحذر شركات المياه الغازية من طرح منتجات تدعم المثلية

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إنّ شركات المياة الغازية أعلنت دعمها للمثليين، وطرحت منتجا جديدا يحمل العلم والشعار الخاص بهم، وطرحه فعليًا بالأسواق الأوروبية، لكنه لم يطرح بالأسواق المصرية حتى الآن.

وأوضح المنوفي، أنّه في حالة قدوم شركات المياه الغازية لطرح المنتج نفسه بالسوق المصرية لن يتم بيعه في محلات السوبر ماركت، وفقًا لتأكيد التجار على منصّات التواصل الاجتماعي، وإجماع الممثلين عنهم في الغرف التجارية.

تحذير للشركات الداعمة

وحذر المنوفي شركات المياه الغازية أو أي شركات أخرى تدعم المثليين من الإقبال علي هذه الخطوة، قائلًا: «ادعموا المثليين كما شئتم لكن خارج بلادنا.. ونحن نحذر من أنه سيتم مقاطعة الشركات التي ستطرح دعايا تدعم المثليين». وأوضح أنّ الترويج لهذه الأفكار يتنافى مع تقاليد المصريين وقيم المجتمع والدين.