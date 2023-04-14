نصائح لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم دون مشاكل.. ابتعد عن المياه الغازية

يحتفل المصريون بعيد شم النسيم، الأسبوع المقبل، ورغم تزامنه مع العشر الأواخر من شهر مضان المعظم، إلا أن المواطنين يحرصون على الاستماع بطقوسه المميزة ولا سيما تناول الطعام الخاص به.

وهناك بعض النصائح لجهاز حماية المستهلك، فيما يتعلق بشراء الأطعمة المرتبطة بهده المناسبة، للاستمتاع بعيد شم نسيم جيد في ظل الصيام، نستعرضها حسبما وردت على موقع الجهاز.

نصائح تناول الفسيخ في عيد شم النسيم

- شراء الأسماك من مصدر موثوق لتجنب الأسماك الملوثة، وعدم شرائه من الشارع أو الرصيف لرخص سعره.

- وضع الفسيخ والرنجة في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناولها، حيث يقلل التجميد من الطفيليات.

- غسل الأسماك المملحة جيدا بالماء.

- مراجعة تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والتأكد من أن المنتج في فترة الصلاحية.

- التأكد من امتلاء ظهر السمكة ورائحتها الجيدة.

- التخلص من رأس الأسماك وأحشاءها.

- وضع الأسماك المملحة «الفسيخ والرنجة»، في ليمون وخل وزيت وتركها ليلة كاملة، فالليمون يقتل البكتيريا.

- تناول كميات قليلة من الأسماك المملحة.

- شي الرنجة جيدا لقتل البكتريا.

- منع الأطفال أقل من 3 سنوات من تناول الأسماك المملحة.

- لا ينصح بتناول الرنجة أو الفسيخ على العشاء أو الإفطار.

خضروات وفواكه ومشروبات ينصح بتناولها بعد الفسيخ

- تناول كميات كبيرة من الخس والبصل الأخضر والجرجير والترمس حيث توجد بها فيتامينات ومعادن تحمي من مخاطر الإصابة بالتسمم.

- ضرورة تناول الفاكهة بعد تناول الفسيخ والرنجة، لتقوية المناعة وإمداد الجسم بالماء، كالبرتقال، والخوخ، والبرقوق، واليوسفي، والتفاح.

- غسل الخضروات جيدا بالماء ونقعها في ماء بخل وليمون لمدة ربع ساعة.

- تناول مشروبات صحية من الأعشاب مثل الشاي الأخضر والقرفة والقرنفل.

- تناول الماء للتخفيف على الكبد ومساعدته في التعامل مع كمية الملح في الجسم وتجنب تناول المياه الغازية بكثرة.

- في حالة ظهور أعراض مثل الإسهال أو الشعور بضيق في التنفس أو شلل في إحدى العضلات، لابد من الذهاب للطبيب فورا او الاتصال بالخط الساخن 137 لوزارة الصحة.