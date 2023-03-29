إحباط محاولة تصدير كمية من المياه الغازية بالمخالفة للقانون بجمرك الدخيلة

أحبطت لإدارة المركزية لجمارك الدخيلة محاولة تزوير تنازل لتصدير كمية من المياه الغازية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

الاشتباه في التنازل المنسوب لشركة مياه غازية

البداية كانت بالاشتباه في التنازل المنسوب لشركة مياه غازية، وبالتحقق من صحته من إدارة الملكية الفكرية أفادت بأن التنازل غير صحيح، وأن مشمول البيان الجمركي رقم 8530 لسنة 2023 والصنف عبارة عن 20624 طرد مياه غازية مصدرة إلى دولة روسيا، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 3 ملايين و700 ألف جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات وفقا لقانون الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.