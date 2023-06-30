عالم أزهر لـ«قناة الناس»: من انصرف من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني حجه جائز

قال الدكتور عصام الروبي، عالم بالأزهر الشريف، إنَّ أيام التشريق الثلاثة قال عنها النبي أنها أيام ذكر وأكل وشرب، موضحا أنَّ الحجاج يمكثون في «منى» في هذه الأيام ويصلون الصلاة قصرًا دون جمع ويذهبون لرمي الجمار الثلاث، كل جمرة بـ7 حصيات كما فعل النبي – صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الأيام المعدودات وهي الأيام التي يصح أن ننحر فيها الأضاحي.

الروبي: على الحجاج فعل الآتي في أيام التشريق

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامج «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الآية القرآنية توضح ما على الحجاج فعله خلال أيام التشريق، في قوله تعالى «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى»، أي من أراد أن ينصرف من منى في اليوم الثاني قبل غروب الشمس حجه جائز وأدى المناسك كاملة، أما من أراد الإتمام بـ3 أيام وتأخر نقول له بارك الله فيك.

لا أفضلية في الثواب لمن أتم الأيام الثلاث.. ولكن

وتابع العالم بالأزهر الشريف، «لا أفضلية في الثواب لمن أتم الأيام الثلاث في منى، إلا أن بعض العلماء خاصة من الشافعية يرون في الإتمام ثواب أكثر مستندين لقوله تعالى: لمن اتقى، والمسألة على التخيير ورفع الإثم والحرج ولا إثم عليه، فالحاج الذي لم يتم الأيام الثلاث مبرأ».