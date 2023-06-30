الحدائق العامة والمتنزهات بالأقصر تستقبل آلاف المحتفلين بثالث أيام عيد الأضحى

شهدت ساحة أبو الحجاج الأقصري وكورنيش النيل والحدائق والمتنزهات العامة بالأقصر، مساء اليوم الجمعة، توافد الآلاف من أهالي الأقصر للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك برفقة أسرهم.

إقبال كبير على الحدائق العامة

واستقبلت ساحة أبوالحجاج الأقصري وكورنيش النيل والممشى السياحي، المئات من المواطنين الذين يحتفلون بالعيد، كما شهدت الحدائق العامة والمتنزهات بالمراكز والمدن إقبالاً كثيفًا لقضاء العيد بالحدائق، وحرص العديد من الأسر على افتراش الحدائق للاستمتاع بأجواء العيد وتناول المأكولات والمشروبات.

التقاط الصور التذكارية

كما حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالنيل على الكورنيش والممشى والتزلج بالإسكيت، إذ جرى تنفيذ حزمة من الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال دخول وخروج المواطنين من الأبواب لمنع تزاحمهم، فضلا عن تأمين حركة المارة وتيسير المرور في مناطق الحدائق العامة والمنتزهات.

حملات مكثفة على المتنزهات والحدائق العامة

من جهتها كثفت الأجهزة الأمنية والصحية والتموينية، حملاتها على المتنزهات والملاهي والأماكن السياحية والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، ورفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر لاستقبال أي حالات طارئة.