برنامج احتفالات الأقصر بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. عروض فنية رائعة

تحتفل محافظة الأقصر، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو على مدار 4 أيام، بتنظيم عدد من الفعاليات الفنية والموسيقية والندوات والأمسيات الشعرية، بساحة أبو الحجاج الأقصري وسط المدينة.

عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى الشعبية

وتتضمن الاحتفالية التي تنطلق مساء اليوم الجمعة، عرضا فنيا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وعرضا فنيا لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، ومحاضرة بعنوان: «يوم لا ينسى في تاريخ مصر».

وفي اليوم الثاني، سيجرى تنظيم عروض فنية لفرقة الأقصر للآلات الشعبية، وعرضا فنيا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وفي اليوم الثالث للاحتفالات تنظيم عروض فنية لفرقتى الأقصر للفنون والآلات الشعبية، ومحاضرة بعنوان: «ثورة شعب حماها الجيش»، وأمسية شعرية.

وتختتم احتفالات الأقصر، بعرض فني لفرقة «الأقصر للموسيقى العربية، والأقصر للفنون الشعبية».

إقبال متوسط على الحدائق للاحتفال بثالث أيام العيد

في سياق منفصل، شهدت ساحة أبوالحجاج وكورنيش الأقصر والحدائق والمتنزهات، إقبالا متوسطا اليوم للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب ارتفاع حرارة الجو، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإقبال بعد السادسة مساء مع انخفاض درجات الحرارة.