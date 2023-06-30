أستاذ بالأزهر لـ«قناة الناس»: على النساء الخروج لصلاة العيد لهذا السبب

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ أصل الاحتفال بالأعياد وتبادل الزيارات والتهنئة والفرحة بالعيد هو ما نشره النبي – صلى الله عليه وسلم- وحرص على فعله أو قوله ونقله عنه الصحابة والعلماء، مؤكدًا أهمية أن نمتثل لأمره ونهتدي بهدي أصحابه في احتفالنا بالعيدين وأنه كان يبدأ يومه في العيد بالذكر والتكبير والتهليل.

نبوي: ضرورة زيادة أحوال الفرح والإيمان في الأعياد

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ أحوال الفرح والإيمان يجب أن تزداد في العيد فهو فرحة للمسلم بعد موسم عباده، مشيرًا إلى ما كان يفعله النبي ويحرص عليه في العيد «يبدأ يومه في العيد بالذكر والتهليل والتكبير وصلاة وخطبة العيد».

حرص النساء على حضور صلاة العيد

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر، أنه على الجميع الاحتفال بالعيد قدر المستطاع قائلًا، «حرص النبي على أن يشهد العيد الصبيان ويخرج إليه النساء ولو إلى صلاة العيد.. حتى لو كان هناك عذر شرعي قد يمنعها في الظروف العادية وذلك لتشهد الفرحة والاحتفال».

وأوضح أهمية التواجد بمكان الصلاة، سواء الرجال أو الأطفال، وخاصةً النساء حتى يشهدن يوم العيد ويشاركن أهلهن وجيرانهن الفرحة، مع الالتزام بعدم الاختلاط ولو في مكان واحد، مؤكدًا أنَّ اللهو المباح وإظهار الفرحة من جمال يوم العيد ومن شعائر يوم الدين.