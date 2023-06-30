هل يجوز استخراج بطاقة الرقم القومي وقت إجازة العيد من المنزل؟

أتاحت منصة وزارة الداخلية ومصر الرقمية، الخدمات الإلكترونية خلال إجازة العيد، إذ أنه من يملك بطاقة الدفع المباشر لسداد الرسوم المستحقة يستطيع أن يحصل على خدمات الجهات الشرطية الخدمية مثل استخراج شهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومي وشهادة المخالفات وغيرها من الخدمات.

وبحسب حديث الخبير الأمني اللواء عادل عبد العظيم، فإن الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية ساهمت في تخفيف الزحام داخل المقرات الشرطية كما أن المواطن يحصل على الخدمة في سهولة ويسر دون أي عناء، موضحًا أن من يقوم بسداد الرسوم عن طريق البريد لا يمكن له الحصول على الخدمة بسبب إجازة العيد وعليه عن يدفع عن طريق «atm» أو فوري.

بدل تالف لبطاقة الرقم القومي

تنشر «الوطن» الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدل تالف من المنزل، وفق ما أعلنته منصة الأحوال المدنية وهي كالتالي:

- استمارة بطاقة الرقم القومي.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية شروط الحصول على الخدمة.

- استخراج بطاقة رقم قومي من قبل وحضور صاحب الشأن شخصيا عن طريق الإنترنت.

- استخراج بطاقة رقم قومي

- في حالة إذا كانت الوظيفة: «مهن نقابية – مهنة ربة منزل – مهنة حاصل على مؤهل – بالمعاش – بدون عمل يتم استخراجها حالة عدم مرور سبع سنوات على استخراجها مهن حكومية يتم استخراجها حالة عدم مرور خمس سنوات على استخراجها»

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل تالف

- شراء استمارة الرقم القومي من الأحوال المدنية، وملء بياناتها واعتمادها من الجهة التابع لها.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص وإقرار بفقد البطاقة.

- استلام الخدمة عن طريق الإنترنت.

- الدخول على الموقع على شبكة الإنترنت الدولية.

- الدخول على طلب الحصول على بطاقة الرقم القومي بدل (فاقد – تالف).

- السداد من خلال فوري أو البطاقة الائتمانية المصدرة من أي بنك.