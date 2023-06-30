«العيد أحلى» في مراكز الشباب بسوهاج.. أنشطة وألعاب ترفيهية للأطفال

احتفل المواطنون بثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مركز شباب الجلاوية، التابع لإدارة شباب ساقلتة بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة «العيد أحلى».

توزيع الهدايا على الأطفال لإدخال البهجة عليهم

واستقبل المركز الأطفال، ونظم لهم مجموعة من الألعاب الترفيهية، ووزع الهدايا على الأطفال لإدخال البهجة عليهم.

وأشار الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إلى أن جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، جاهزة لاستقبال الرواد طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، كما يجرى متابعة وإشراف هذه المبادرة من قبل يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب.

وفي السياق ذاته، أقام مركز شباب عرب الصبحة في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، احتفالًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك استجابة لتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بالإضافة إلى متابعة يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب.

العديد من المظاهر الاحتفالية المميزة

وشهدت المراكز العديد من المظاهر الاحتفالية المميزة، وتنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية للشباب، وتوزيع الهدايا عليهم.

يأتي هذا الاحتفال ضمن مبادرة «العيد أحلى»، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في مختلف مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، بهدف إدخال البهجة والسرور على نفوس الشباب في هذه الأيام المباركة.