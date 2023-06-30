أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف لـ«قناة الناس» سبب إطلاق اسم العيد الكبير على «الأضحى»

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ سبب تسمية عيد الأضحى بـ «العيد الكبير» بين المصريين بهذا الاسم ليس كما يظن الغالبية بأن عدد أيامه أكثر من أيام عيد الفطر المبارك، كاشفا عن سبب التسمية، وهو ارتباطه بعبادة لها مقدار كبير وعظيم في قلوب المسلمين، وهي عبادة الحج التي قد لا تتكرر في العمر مرتين.

الورداني: ارتباط عيد الأضحى بالحج في الأذهان

وأضاف «الورداني» خلال استضافته ببرنامج «إسلامنا بالمصري» المُذاع على قناة «الناس» أنَّ «عيد الأضحى المبارك ارتبط في أذهان المصريين بعبادة الحج الكبيرة في المقدار والتي قد لا تتكرر في العمر مرتين فأغلب المسلمين يحج مرة واحدة، وهو فسُمي العيد الكبير لهذا السبب».

عبادة الحج تحدث في العمر مرة واحدة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «عبادة الحج تحدث في العمر مرة واحدة وأيامها أطول من وقت شهر رمضان وهي عبادة كبيرة.. وعيد الأضحى حاجة تانية، ووجود الفتة تطبيق لسنة من سنن النبي – صلى الله عليه وسلم – ألا وهي أن أهل البيت يأكلون من الأضحية، وبعدها يأتي تجمع الأهل في العيد الكبير بعد النحر مباشرةً ويأخذون نصيبهم من الأضحية والمشاركة في إعداد الأطعمة الطيبة».