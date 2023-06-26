معلومات عن حملة 100 مليون صحة بأسيوط.. تضم 200 فرقة طبية وتستمر 3 أشهر

انطلقت حملة 100 مليون صحة في أسيوط، للكشف على المواطنين مجانًا في مختلف مراكز المحافظة، من خلال 200 فرقة ثابتة ومتحركة، وتستمر لمدة 100 يوم بهدف تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة.، وفقًا لما أعلنه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في بيان له.

ونستعرض في التقرير التالي، يلي أبرز معلومات عن حملة 100 مليون صحة، للكشف علي المواطنين بمحافظة أسيوط، وفق بيان المحافظة:

معلومات عن حملة 100 صحة في أسيوط

- حملة 100 مليون صحة تأتي ضمن ضمن 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة..

- تضم 200 فرقة طبية، 43 متحركة و158 ثابتة بالوحدات الصحية موزعة على 13 إدارة صحية وعيادات طبية متنقلة، تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين طوال أيام الحملة.

- أماكن الفرق الطبية للحملة أمام حديقة الفردوس، ومنطقة الممشى السياحي بحي شرق، ومنطقة ميدان المحطة بمدينة أسيوط، ومدينة أبوتيج.

- تستمر لمدة 100 يوم لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة، بداية من 25 يونيو حتى أول أكتوبر المقبل.

- تعمل على إجراء التحاليل المختلفة للمواطنين وأعمال التوعية والتثقيف الصحي، وتقدم خدماتها بالكامل مجانا.

توفير العلاج للمواطنين مجانًا

- توفر إجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى، مع تكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية.

- سيجري تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج واجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.