 «30 يونيو.. إرادة شعب».. مسيرة دعم قدمتها الدولة للشباب في 10 سنوات  

رصد وثائقي «30 يونيو.. إرادة شعب» جهود الدولة لدمج الشباب في عملية صنع القرار، فجاء إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب عام 2017 وأتت ثمارها الأولى، إذ مثل الشباب نسبة 60% من حركة المحافظين ونواب المحافظين.

إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأضاف وثائقي «30 يونيو.. إرادة شعب»، الذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو المجيدة: «وتم إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجسيدا لما أولته الدولة من اهتمام لتمكينهم سياسيا».

الشباب هو الغد

وفي السياق ذاته، قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس الشيوخ: «الرئيس السيسي دائما يعتبر الشباب هو الغد، أي أنهم من يحملون الراية».