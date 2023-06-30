أصحاب الهمم خلال 10 سنوات منذ ثورة 30 يونيو.. قوانين وقرارات وضعتهم بالمقدمة

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس أولوياته منذ توليه حكم البلاد، ملف «قادرون باختلاف»، كما تحرص الدولة بشدة على على دعم ذوي الهمم، بالإضافة للسلطة التشريعية والتي جعلت أدواتها البرلمانية في خدمة هذه الفئة.

فمنذ ثورة 30 يونيو 2013 والدولة تولي ذوي الهمم اهتماما خاصا، نقلهم نقلة كبيرة للوصول إلى أفضل ما يكون، نرصدها لكم في التقرير التالي بعد مرور 10 سنوات على قيامها:

الاشتراك بمراكز الشباب والأندية

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التزامات للوزارات المعنية بالقانون لتقديم الخدمة والحقوق المنصوص عليها في القانون، والتي يعد أبرزها دمجهم في المجتمع، وحقهم في المسكن والنقل والمواصلات، والاشتراك في الأنشطة الرياضية.

إعفاءات من التراخيص والضرائب الجمركية

وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعفى تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، كما تُعفى تراخيص تعديل أي مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.

وتُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصًا ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

وتُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذات بالشروط المقررة في البند رقم 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

مساعدات شهرية

وضع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمانات قوية للحصول ذوي الإعاقة على كل مستحقاتهم ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة، والذي تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، والتي تهدف جميعها لحصول ذوي الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب.

تخفيض ساعات العمل

تضمن أيضا قانون الخدمة المدنية أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

تخصيص 5% من المساكن التي تنشئها الدولة لهم

ومنح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة

وكعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحرص على ذكرهم والاهتمام بهم في كل مناسبة خاصة إذا كانت عالمية، أعلن الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بمدينة الإسماعيلية عام 2018، خلال كلمة له، أن 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانا منه بقدراتهم ومواهبهم المتنوعة التي أبهرت العالم.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وفي الرابع من مارس عام 2019، صدق الرئيس السيسي على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس الذي تضمن أن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.