نشأت الديهي من ميدان التحرير: أذكر الجميع بما حدث هنا منذ 10 سنوات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين شخص من الدول العربية، ولم تطلق عليهم أبدًا مُسمى اللاجئين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة دائمًا على الحفاظ على الدول الوطنية، وتحاول أن تعيد العواصم العربية مرة أخرى إلى مكانها ومكاناتها.

الديهي: هتف المصريين يسقط يسقط حكم المرشد

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الجمعة، وهو يجلس في ميدان التحرير، قائلا: «أذكر المصريين بما حدث هنا منذ 10 سنوات، عندما هتف المصريين يسقط يسقط حكم المرشد».

ولفت إلى أن الشعب المصري يجب أن يتذكر بأن ما حدث في مدينة الإنتاج الإعلامي لا يصدقه عقل، ففي «عام 2012 جاء إلى المدينة جحافل من الجهلة والغوغائية الذين يعملون ضد الدولة المدنية والشعب المصري والرأي الآخر، بقيادة السلفي الإخواني الجهادي حازم صلاح إسماعيل، الذي كان يؤمن بنفسه، ويرى أنه سيكون قائدا لمصر».

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن هؤلاء كانوا يسعون للسيطرة على مدينة الإنتاج الإعلامي، والإعلان عن نفسه رئيسًا للجمهورية، في ظل حالة من السيولة والضبابية التي كانت تسيطر على الحالة السياسية في القاهرة.

وأضاف أن هؤلاء جاءوا إلى مدينة الإنتاج بأصوات كريهة تدعوا إلى الدمار والخراب والذبح والقتل، في حالة من الجرأة على الدين والوطن، معقبًا: «بعد مرور 10 سنوات أجلس في مدينة الإنتاج الإعلامي، وأقارن بين ما كانت عليه مصر، وبين ما وصلت إليه مصر الآن».

الديهي: مصر منذ 10 سنوات تحاول الوقوف على أقدامها

وشدد «الديهي» على أن مصر منذ 10 سنوات كانت تحاول أن تقف مرة أخرى على أقدامها، محاولة إعادة البناء، مع الحفاظ على ثوابت الدولة المصرية، معقبًا: «أقف في نفس المكان الذي كان يجلس فيه حازم صلاح إسماعيل ورفاقه، وهم يحاولون كسر الدولة، لكن الشعب المصري نجح، وانتصرت كلمة الحق في النهاية».