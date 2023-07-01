أهالي المنوفية يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى في الحدائق والملاهي

احتفل المواطنون في محافظة المنوفية على مدار اليوم خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وسط تواجد الأسر وانتشار الأطفال للاستماع بالعيد في الملاهي والحدائق التي أنشأت حديثًا، ودخول دور السينما وأماكن الترفية المختلفة على مستوى المحافظة.

الذهاب إلى الحدائق والمنتزهات

ويذهب عدد كبير من المواطنين إلى الحدائق والمنتزهات العامة في المدن، وذلك بعد سعي الدولة المصرية جاهدة في تطويرها والاهتمام بها، لا سيما حديقة مصر التي افتتحها المحافظ في شبين الكوم، وكذلك حديقة جيهان السادات التي تم افتتاحها في مدينة تلا، وحديقة 30 يونيو في مدينة الباجور، بالإضافة إلى الكثير من الحدائق التي تم تطويرها داخل مدن المحافظة.

زحام في الشوارع والكورنيش

كما ازدحمت شوارع المدن في المحافظة خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، بالإضافة إلى الذهاب إلى الكورنيش الذي أصبح متاحًا في كل مركز للجلوس على المقاعد التي يتردد الناس عليها هربًا من ارتفاع درجات الحرارة في المنازل، لا سيما في الليل، حيث لا يجد المرء مكانًا شاغرًا على الكورنيش.

احتفالات في الملاهي

وينتظر المواطنون الأعياد والمناسبات للذهاب إلى المنتزهات والملاهي، خاصة الأطفال، حيث شهدت الملاهي الموجودة في جميع مراكز المنوفية ازدحامًا شديدًا من الرجال والنساء والأطفال. كما قامت الساحات الشعبية في المراكز بإقامة حفلات غنائية وأمسيات في الإنشاد الديني، وفُتحت أبوابها لاستقبال الزائرين للاستمتاع بهذه الحفلات على مدار اليوم.