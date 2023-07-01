مصرع سائق في تصادم سيارة و«تريلا» بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بنقل جثمان سائق سيارة ربع نقل إلى ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي، بعد مصرعه في جراء تصادم سيارته بسيارة نقل على محور 30 يونيو.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب مفتش الصحة في الإسماعيلية لفحص جثمان المتوفى، والتأكد من سبب الوفاة وعدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

مصرع شخص في حادث بالإسماعيلية

ولقي شخص مصرعه وأصيب آخر جراء تصادم سيارة ربع نقل وأخرى نقل «تريلا» على طريق محور 30 يونيو قرب مركز ومدينة القصاصين.

ووجه اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قولت الشرطة الي مكان الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية ومعرفة ملابسات الواقعة، وحررت الشرطة محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد السيد لطفى 30 سنة، ونقلت سيارات الإسعاف جثمانه إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

إصابة 10 في حادث علي طريق الإسماعيلية السويس

في سياق منفصل، أصيب 10 أشخاص عصر اليوم الجمعة جراء إنقلاب سيارة ملاكي «سوزوكي» على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب وصلة أبو سلطان نقلتهم سيارات الإسعاف إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد إنقلاب سيارة ملاكي رقم «ق ب ن» 367 على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب وصلة أبو سلطان وإصابة مايقرب من 10 أشخاص في الحادث.