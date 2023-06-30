الأمم المتحدة تنهي مهمة بعثة حفظ السلام في مالي

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً اليوم الجمعة، بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة مالي، المعروفة باسم «مينوسما»، الأمر الذي سبق أن طالبت به باماكو، على أن تتم العملية خلال 6 أشهر.

إنهاء بعثة الأمم المتحدة في مالي

وبحسب موقع الأمم المتحدة، فقد صدر القرار بإجماع أعضاء مجلس الأمن، ينص على إنهاء مهمة البعثة في مالي، اعتبارا من 30 يونيو، ووقف أنشطة جنود حفظ السلام اعتباراً من أول يوليو، تمهيداً لتنظيم عودة هؤلاء بحلول 31 ديسمبر المقبل.

إنهاء العلاقات بين مالي وفرنسا

وتم التصويت عقب أسبوعين من وصف وزير الخارجية المالي، عبدالله ديوب، مهمة الأمم المتحدة التي بدأت عام 2013 بـ«الفاشلة»، وسط طلب أمام مجلس الأمن الدولي بأهمية الإنهاء فوراً.

وقد تدهورت علاقة مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد منذ سيطرة عسكريين على الحكم منذ عام 2020، قطعوا العلاقات مع فرنسا، مع الاتجاه للتحالف مع روسيا، والاستعانة بمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.